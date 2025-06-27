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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تنوي إطلاق AirPods Pro 3 قريبا

AirPods Pro 3
AirPods Pro 3
احمد الشريف

تتوالى المؤشرات التي تدل على اقتراب الإعلان عن الجيل الثالث من سماعات AirPods Pro، حيث تم رصد معرّف بلوتوث جديد في قاعدة بيانات آبل، ما يعزز فرضية أن الشركة تستعد للكشف عن السماعات قريبًا، وعلى الأرجح في خريف هذا العام أو في نهايته.
 

معرّف بلوتوث جديد يكشف المستور

بحسب موقع MacRumors، تم اكتشاف معرف Bluetooth جديد في قاعدة بيانات آبل المخصصة لمزامنة الأجهزة، ويُرجح أن يشير هذا المعرف إلى سماعات AirPods Pro 3. 

المثير في الأمر أن هذا المعرف الجديد يحمل الرقم 8239، وهو غير مرتبط بأي منتج حالي من منتجات آبل أو Beats؛ مما يدعم احتمال أنه يعود إلى الجيل القادم من سماعات AirPods Pro.

ويُذكر أن الجيل الثاني من السماعات يحمل المعرف 8228 (0x2024).

إشارات متعددة في شفرة iOS 26

هذه ليست الإشارة الأولى إلى AirPods Pro 3، حيث تم قبل أسابيع رصد تلميح مباشر لها ضمن شيفرة نظام iOS 26 التجريبي، إضافة إلى ظهور عبارة "AirPods Pro 2 أو أحدث" في ملاحظات تحديث برمجي، وهو ما يؤكد أن آبل بدأت التحضير بجدية لإطلاق الجيل الجديد من السماعات.

بينما تُشير بعض المصادر إلى إمكانية طرح AirPods Pro 3 في أواخر عام 2025، ترجح غالبية التسريبات أن يتم الكشف عنها في وقت لاحق من العام الجاري، خاصة مع ظهور هذه الأدلة المبكرة في الأنظمة وقواعد البيانات.
 

تحسينات منتظرة على منتج ناجح

الجيل الثاني من AirPods Pro لا يزال يُعد من أفضل السماعات اللاسلكية في السوق، بفضل أدائها الصوتي الممتاز، ودعم الصوت المكاني، وعزل الضوضاء النشط الفعّال، إلى جانب تكاملها المثالي مع نظام iOS. 

وبناء على ما سبق؛ تترقب الأوساط التقنية بشغف ما ستقدمه آبل من تحسينات في AirPods Pro 3، والتي من المتوقع أن تدفع بتجربة المستخدم إلى مستوى جديد.

ومع اقتراب نهاية العام، يُتوقع أن تتسارع وتيرة التسريبات حول هذا المنتج المنتظر، الذي يُعد أحد أبرز الإضافات في سلسلة الأجهزة القابلة للارتداء من آبل.

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