آبل تكشف عن تحديث CarPlay في iOS 26.. تصميم جديد ومزايا ذكية

رغم أن شركة آبل لم تطلق سيارتها الخاصة، إلا أنها واصلت تطوير نظام CarPlay، الذي بات عنصرا مهما لتجربة القيادة المتكاملة لمستخدمي الآيفون.

ومع نظام iOS 26 القادم، سيحصل CarPlay على مجموعة من التحسينات الذكية تشمل واجهة جديدة، تحسينات في الرسائل، ميزات وصول موسعة، وإدخال أدوات حية Live Activities إلى الشاشة.





ما الجديد في خدمة Apple CarPlay في نظام iOS 26؟





أدوات حية Live Activitie



إحدى أبرز الميزات الجديدة هي دعم Live Activities، التي ستتيح للمستخدمين متابعة تحديثات الوقت الفعلي، مثل حالة الرحلات الجوية أو توصيل الطلبات، مباشرة على شاشة السيارة دون الحاجة لاستخدام الهاتف.

ستظهر هذه الإشعارات بشكل تلقائي إذا كانت مفعلة على الآيفون، إما كنافذة منبثقة أو ضمن لوحة التحكم في CarPlay، ويمكن للمستخدم تخصيص ظهورها باستخدام أوضاع التركيز Focus Modes أو إيقافها تماما.



ويدجت مخصصة لرحلتك



يدعم CarPlay في iOS 26 أيضا الويدجت Widgets، مثل حالة الطقس، مواعيد التقويم، وأوقات الشروق والغروب، يمكن تخصيص ما يظهر على شاشة السيارة من خلال الإعدادات على آيفون عبر: الإعدادات > عام > CarPlay > اختيار السيارة > الويدجت.



واجهة مدمجة للمكالمات



من بين التحديثات العملية أيضا، عرض المكالمات الواردة بنمط مضغوط، حيث تظهر المكالمة كنافذة صغيرة في الزاوية، دون أن تغطي شاشة التوجيه أو أي معلومات مهمة أثناء القيادة، هذه الإضافة تعزز السلامة وتجربة الاستخدام معا.



تحسينات على تطبيق الرسائل



يتيح CarPlay الآن استخدام ردود Tapback أي التفاعل مع الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية مباشرة من شاشة السيارة، كما يمكن عرض المحادثات المثبتة من تطبيق الرسائل على الآيفون، مما يسهل الوصول إلى جهات الاتصال المتكررة أثناء القيادة.



تصميم جديد وأيقونات "الزجاج السائل"



تماما كما في تحديث iOS 26، يحصل CarPlay على لمسة تصميم جديدة تعرف باسم Liquid Glass، حيث تظهر الأيقونات أكثر أناقة ووضوحا على شاشة السيارة، كما تشمل التغييرات تصميمات جديدة تعكس هوية آبل البصرية المحدثة.

ميزات وصول جديدة للسائقين



أضافت آبل ميزتين مهمتين في مجال إمكانية الوصول:



- نصوص كبيرة Large Text لتسهيل القراءة على الشاشة.



- التعرف على الأصوات Sound Recognition، حيث ينبه CarPlay السائق عند رصد أصوات مثل صافرات الإنذار، بكاء طفل، أو منبهات السيارات، مما يعزز الأمان أثناء القيادة.