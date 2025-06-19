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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأولى من نوعها ..آبل تصنع كاميرا آيفون خصيصا لتصوير سباقات فورمولا 1

وحدة كاميرا Apple F1
وحدة كاميرا Apple F1
لمياء الياسين

طورت شركة آبل  وحدة تصوير استثنائية اعتمدت على كلا من مستشعر كاميرا آيفون وشريحة A-series، وقد تم القيام بتركيبها فعليًا على سيارات الفورمولا 1 وذلك لالتقاط العديد من المشاهد السباقية الحقيقية لفيلم جديد وذلك من إنتاج Apple Original. 

وحدة كاميرا Apple F1

على الجانب الاخر وفقا لموقع “wired”عادةً لا يمكن تثبيت آية كاميرات سينمائية ضخمة وذلك على سيارات الفورمولا 1 المصممة وذلك بأقصى درجات الدقة فتعد كاميرات البث المباشر والتي تُستخدم خلال السباقات مصممة خصيصًا لتصوير الأحداث وذاك بجودة منخفضة نسبيًا تتناسب مع احتياجات النقل التلفزيوني، وليس السينما وتاتي الكاميرا بمستشعر صور بدقة 48 ميجابكسل من هاتف iPhone 15 Pro، مقترنًا بمعالج Apple A-series، الذي يُعتقد أنه A17 Pro. وتستطيع هذه الوحدة التقاط فيديوهات عالية الدقة  مما يمنح فريق الإنتاج تحكمًا أكبر بكثير في النطاق الديناميكي وتدرج الألوان. 

وبحسب التقارير، استخدمت آبل مكونات في صناعة الكاميرا  قد تكون مطابقة لتلك الموجودة في هواتفآيفون 15 برو، مثل كاميرا بدقة 48 ميجابيكسل وشريحة A17 Pro، وذلك بالإضافة إلى بطارية آيفون وعدسة مزودة بفلتر ND وذلك للحد من كمية الضوء الداخلة إلى المستشعر، مما يتيح مرونة أكبر في معالجة الصورة لاحقًا.

واجهة تحكم لاسلكية

لأن لوائح الفورمولا 1 تحظر أجهزة الإرسال اللاسلكية أو الأنظمة اللاسلكية على متن الطائرة، طورت Apple أيضًا تطبيقًا لجهاز iPad ليكون بمثابة واجهة تحكم سلكية للكاميرا. 

تمكن صانعو الأفلام من توصيل جهاز iPad بالجهاز عبر منفذ USB-C ومن المقرر أن يبدأ عرض فيلم "F1: The Movie" من إنتاج شركة Apple عالميًا في 25 يونيو، وفي دور العرض الأمريكية وIMAX في 27 يونيو.

شركة آبل شركة Apple كاميرات البث المباشر فيديوهات عالية الدقة صناعة الكاميرا

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