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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تثير الجدل بتغير ثوري بهواتفها فما القصة؟

شركة أبل
شركة أبل
لمياء الياسين

تحديثا شاملا تُجريه شركة أبل وذلك لتصميم واجهة المستخدم في إصدار "iOS 26" وذلك  من نظام تشغيل آيفون، فقد أعلنت الشركة أنها ستقدم نمطًا بصريًا وهو نمط "الزجاج السائل".

وأشارت شركة أبل من جانبها أن هذا التحديث يجلب عناصر لامعة وشفافة إلى نظام التشغيل، ليوحد المظهر وذلك عبر كلا من أنظمة "iOS" و"iPadOS" و"macOS" و"visionOS" و"tvOS" و"CarPlay" الخاصة بأجهزة أبل.


ومن المتوقع أن تستعرض شركة "أبل" هذا التصميم الجديدة  وذلك خلال في مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC) وذلك اليوم الاثنين.

ويُمثل التصميم الجديد لتحوّل أكبر  للشركة في واجهة المستخدم وذلك منذ إطلاق التصميم المسطح في إصدار "iOS 7".

شركة أبل

على الجانب الآخر قد تبتعد واجهة "الزجاج السائل" عن التصميمات البصرية البسيطة لتقدم أسطحًا عاكسة متعددة الطبقات تُشبه الزجاج ليُضيف هذا النمط للمعانًا وعمقًا ذلك إلى أشرطة الأدوات وبعض عناصر التحكم وواجهات التطبيقات، و1ذلك بهدف خلق تجربة بصرية أفضل عبر الأجهزة. 

وتعد واجهة "الزجاج السائل" ليست مجرد تغيير شكلي، إذ ستستخدمها شركة "أبل" ولتمهيد الطريق لهاتف آيفون المُعاد تصميمه كليًا، ومن المُقرر إطلاقه في عام 2027، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لإطلاق أول آيفون على الإطلاق.

أما عن تصميم هذا الهاتف المقبل والمُسمى  باسم "Glasswing"، فمن المتوقع أن يأتي بحواف زجاجية منحنية، و شبه خفية، وشاشة بدون أي اقتطاعات أو فتحتات.

ويُعد تصميم الواجهة الجديد خطوة لتعزيز نقاط قوة شركة "أبل" في ظل  الضغوط في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك سعيا من شركة "أبل" لصقل أنظمة تشغيلها وذلك للحفاظ على كلا من جاذبيتها وتميّزها في السوق.

شركة أبل نظام التشغيل عناصر التحكم نظام تشغيل آيفون الذكاء الاصطناعي مجال الذكاء الاصطناعي

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