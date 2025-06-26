آبل تطلق تحديث iOS 18.6 لهواتف آيفون بدلا من iOS 26

لا يزال إصدار iOS 26 في مرحلة البيتا الخاصة بالمطورين، لكن آبل على وشك إطلاق آخر تحديثات iOS 18، ومن المتوقع أن يكون ذلك في الأسابيع الأولى من يوليو.

ووصل تحديث البيتا iOS 18.6 مؤخرا إلى مستخدمي آيفون، وهو التحديث الذي يتوقع أن يكون بمثابة الوداع للإصدار الحالي من النظام، في وقت تستعد فيه الشركة لإطلاق التحديث الأضخم iOS 26 مع إطلاق سلسلة آيفون 17 هذا العام.

ماذا يحصل مستخدمو آيفون مع تحديث iOS 18.6؟

يعد تحديث البيتا iOS 18.6 من التحديثات الثقيلة التي تجاوز حجمها 7 جيجابايت، ويمكن تنزيله عبر واي فاي، ما يجعله يستغرق وقتا أطول من المعتاد للتثبيت.

وحتى الآن، لم يلاحظ المختبرون أي ملاحظات حول ميزات جديدة مع iOS 18.6، إذ يبدو أن التحديث يركز بشكل أساسي على إصلاح الأخطاء وتحقيق مزيد من الاستقرار للنظام بشكل عام.

ومن المتوقع أن تكون الإصدارات القادمة 18.6.1 أو 18.6.2 هي التي قد تشمل بعض التحسينات أو الإضافات الجديدة، لكن مع بدء آبل في إطلاق بيئات التطوير الخاصة بـ iOS 26 وتوقع وصول البيتا العامة في شهر يوليو المقبل لعدد كبير من أجهزة آيفون، لا نتوقع تغييرات كبيرة في آخر تحديثات iOS 18.

iOS 26 في الطريق

يحمل iOS 26 أكبر تغيير في التصميم منذ إصدار iOS 7، مع تحسينات مرئية ستكون ملحوظة للمستخدمين.

وستدعم آبل التحديث الجديد لعدد من طرازات آيفون بدءا من آيفون 11 وحتى آخر إصدار من آيفون 16 برو ماكس.

وفي المقابل، لن يتلقى آيفون X و Xs و Xr تحديثات النظام في المستقبل، وعليه سيكون على مستخدمي هذه الأجهزة الترقية إلى أحد الطرازات الأحدث.

ومن المثير للاهتمام أن آيفون SE الجيل الثاني مدرج ضمن قائمة الأجهزة المدعومة، لكن للحصول على أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي من آبل؛ ستحتاج إلى آيفون 15 برو أو الطرازات الأحدث.