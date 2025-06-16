قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. 3 أيام ورا بعض
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال طبقا للقانون
5 رسائل عاجلة لوزير السياحة والآثار بشأن عودة الحجاج
صواريخ إيرانية تقصف قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في النقب| فيديو
مقتـ.ل 3 أشخاص وإصابة العشرات في الهجوم الإيراني على إسرائيل
النظام الصهيوني ينهار.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني
بعد هبوط سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
لو مرتبك بيطير قبل آخر الشهر.. ChatGPT ممكن يعدل ميزانيتك في 5 دقايق
تضرر المباني في إسرائيل بعد الهجوم الإيراني.. فيديو
إعلام إسرائيلي: إصابة 20 شخصا في الهجوم الإيراني الأخير
عاودت التراجع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة جديدة في iOS 26 قد تُطيل عمر بطارية آيفونك.. إليك التفاصيل

آبل
آبل
احمد الشريف

أطلقت آبل في نظام iOS 26 ميزة جديدة تحمل اسم "الطاقة التكيفية" (Adaptive Power)، وهي متوفرة في طرازات آيفون المتوافقة ويمكن الوصول إليها من خلال الإعدادات > البطارية > وضع الطاقة.

عند تفعيل هذه الميزة، يقوم الجهاز بإجراء تعديلات طفيفة على الأداء بهدف إطالة عمر البطارية.

 تشمل هذه التعديلات خفضًا طفيفًا في سطوع الشاشة، بالإضافة إلى تقليل سرعة بعض الأنشطة.

في المقابل، لا تزال خاصية "وضع الطاقة المنخفضة" التقليدية تعمل كما هي، حيث تُفعّل تلقائيًا عندما تصل نسبة البطارية إلى 20%، وتقوم بتقليل الأنشطة في الخلفية مثل التنزيلات وجلب البريد الإلكتروني حتى يتم شحن البطارية بالكامل.

ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كانت هناك تقارير سابقة تشير إلى أن آبل تعمل على تطوير ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين استهلاك البطارية ضمن iOS 26. ويُتوقع أن يساعد تفعيل خاصية Adaptive Power بشكل دائم في تحقيق تحسين ملحوظ في عمر البطارية لدى مستخدمي آيفون.

حتى لحظة كتابة هذه السطور، فإن الوصول إلى هذه الميزة يتطلب تثبيت نسخة المطورين التجريبية من iOS 26، فيما من المتوقع أن تصل النسخة النهائية من النظام إلى جميع المستخدمين في شهر سبتمبر المقبل.

مؤشرات شحن دقيقة بالوقت

تتضمن iOS 26 أيضًا تحسينات مهمة في طريقة عرض معلومات الشحن، إذ أصبح بإمكان المستخدمين معرفة الوقت المتبقي بدقة للوصول إلى 80% من الشحن أو الشحن الكامل 100%، سواء عبر الشحن السلكي أو اللاسلكي.

فعلى سبيل المثال، عندما يكون هاتف iPhone 15 Pro Max مشحونًا بنسبة 32%، سيظهر أن الوصول إلى 80% يحتاج 38 دقيقة، في حين أن الشحن الكامل يستغرق ساعة و56 دقيقة.

تحليلات يومية لاستهلاك البطارية

من ضمن الإضافات المميزة أيضًا في النظام الجديد، قدرة الآيفون على مقارنة استهلاك البطارية في الوقت الحالي مع استهلاكها في الأيام السابقة خلال نفس الفترة الزمنية.

فعلى سبيل المثال، يعرض الجهاز تحت عنوان "الاستخدام اليومي" تنبيهًا مثل: "أنت تستخدم كمية مماثلة من البطارية اليوم كما تفعل عادةً بحلول الساعة 1:00 صباحًا".

ميزة مألوفة على أجهزة أندرويد ولكن مع لمسة آبل

رغم أن تقدير الوقت المتبقي للشحن الكامل هو ميزة موجودة منذ فترة على أجهزة Pixel العاملة بنظام أندرويد، مثل Pixel 6 Pro، إلا أن آبل تضيف إليها عنصرًا جديدًا يتمثل في خاصية Adaptive Power، ما يمنح المستخدمين مزيدًا من المعلومات والتحكم للاستفادة القصوى من بطاريتهم بعيدًا عن الشحن.

iOS 26 نظام iOS 26 آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

الكهرباء

تخفيض الإنارة وغلق المحال.. إجراءات الكهرباء لترشيد الاستهلاك ومواجهة فصل الصيف

مجلس الوزراء

مصر تستعد لـ"الأيام الصعبة".. الحكومة تعلن خطط الطوارئ لمواجهة تصعيد إيران وإسرائيل

دولار

عقب ارتفاعه.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025

معهد وايزمان الإسرائيلي النووي

المعاملة بالمثل.. إيران تحرق عقل إسرائيل النووي

امام عاشور

بعد نجاح الجراحة.. إمام عاشور يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي

شعار الزمالك

تحفظ من مجلس الزمالك على التعاقد مع صفقات كبار السن

تحرك عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء في الصيف

تحرك عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء في الصيف

ترشيحاتنا

أصالة

أصالة تحيي ذكرى وفاة والدها بصورة نادرة من طفولتها

كاتي بيري والممثل البريطاني أورلاندو بلوم

جمهورها سعيد وقلبها محطم.. كاتي بيري تلمح بانتهاء علاقتها

محمد منير

ملامحنا للكينج محمد منير.. تتصدر بصوت لم يخذلنا ويحلق عاليا

بالصور

كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته

كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته

طبيب يحذر: الاستحمام بماء ساخن يهدد حياتك

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

فيديو

اسما شريف منير

لكل شخص شتمني.. أسما شريف منير تبعث رسالة لمنتقديها

أسرار الجانب الخفي للشمس

كشف أسرار الجانب الخفي من الشمس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد