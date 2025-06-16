ميزة جديدة في iOS 26 قد تُطيل عمر بطارية آيفونك.. إليك التفاصيل

أطلقت آبل في نظام iOS 26 ميزة جديدة تحمل اسم "الطاقة التكيفية" (Adaptive Power)، وهي متوفرة في طرازات آيفون المتوافقة ويمكن الوصول إليها من خلال الإعدادات > البطارية > وضع الطاقة.

عند تفعيل هذه الميزة، يقوم الجهاز بإجراء تعديلات طفيفة على الأداء بهدف إطالة عمر البطارية.

تشمل هذه التعديلات خفضًا طفيفًا في سطوع الشاشة، بالإضافة إلى تقليل سرعة بعض الأنشطة.

في المقابل، لا تزال خاصية "وضع الطاقة المنخفضة" التقليدية تعمل كما هي، حيث تُفعّل تلقائيًا عندما تصل نسبة البطارية إلى 20%، وتقوم بتقليل الأنشطة في الخلفية مثل التنزيلات وجلب البريد الإلكتروني حتى يتم شحن البطارية بالكامل.

ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كانت هناك تقارير سابقة تشير إلى أن آبل تعمل على تطوير ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين استهلاك البطارية ضمن iOS 26. ويُتوقع أن يساعد تفعيل خاصية Adaptive Power بشكل دائم في تحقيق تحسين ملحوظ في عمر البطارية لدى مستخدمي آيفون.

حتى لحظة كتابة هذه السطور، فإن الوصول إلى هذه الميزة يتطلب تثبيت نسخة المطورين التجريبية من iOS 26، فيما من المتوقع أن تصل النسخة النهائية من النظام إلى جميع المستخدمين في شهر سبتمبر المقبل.

مؤشرات شحن دقيقة بالوقت

تتضمن iOS 26 أيضًا تحسينات مهمة في طريقة عرض معلومات الشحن، إذ أصبح بإمكان المستخدمين معرفة الوقت المتبقي بدقة للوصول إلى 80% من الشحن أو الشحن الكامل 100%، سواء عبر الشحن السلكي أو اللاسلكي.

فعلى سبيل المثال، عندما يكون هاتف iPhone 15 Pro Max مشحونًا بنسبة 32%، سيظهر أن الوصول إلى 80% يحتاج 38 دقيقة، في حين أن الشحن الكامل يستغرق ساعة و56 دقيقة.

تحليلات يومية لاستهلاك البطارية

من ضمن الإضافات المميزة أيضًا في النظام الجديد، قدرة الآيفون على مقارنة استهلاك البطارية في الوقت الحالي مع استهلاكها في الأيام السابقة خلال نفس الفترة الزمنية.

فعلى سبيل المثال، يعرض الجهاز تحت عنوان "الاستخدام اليومي" تنبيهًا مثل: "أنت تستخدم كمية مماثلة من البطارية اليوم كما تفعل عادةً بحلول الساعة 1:00 صباحًا".

ميزة مألوفة على أجهزة أندرويد ولكن مع لمسة آبل

رغم أن تقدير الوقت المتبقي للشحن الكامل هو ميزة موجودة منذ فترة على أجهزة Pixel العاملة بنظام أندرويد، مثل Pixel 6 Pro، إلا أن آبل تضيف إليها عنصرًا جديدًا يتمثل في خاصية Adaptive Power، ما يمنح المستخدمين مزيدًا من المعلومات والتحكم للاستفادة القصوى من بطاريتهم بعيدًا عن الشحن.