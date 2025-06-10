أخبار التكنولوجيا| آبل تكشف رسميًا عن iOS 26 .. تطبيق اختصارات مدعوم بالذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

تصميم جديد وتحديثات واسعة .. آبل تكشف رسميًا عن iOS 26

نظام iOS 26 الجديد من Apple ليس مجرد إصدارا عاديا، لأنه يعد التحديث الأكثر طموحًا لنظام iOS منذ سنوات، وهو تحديث يتجاوز اللمسات التجميلية ويستفيد من رؤية Apple المتطورة للذكاء الاصطناعي والتفاعل الفوري.

وأعلنت آبل عن نظام iOS 26 هذا الأسبوع في مؤتمر WWDC 2025، فإذا كان هناك تغيير بصري واحد ستلاحظه أولاً، فهو تصميم Liquid Glass الجديد و المستوحى من جماليات VisionOS الزجاجية متعددة الطبقات

أبل تعيد تصميم أنظمة التشغيل الخاصة بها باستخدام «Liquid Glass» في WWDC 25

قد لا يحصل هاتف آيفون من أبل على ترقية كبيرة في الذكاء الاصطناعي، ولكنه يحصل على لمسة جديدة، كما هو الحال مع أنظمة تشغيل أبل الأخرى.

في مؤتمر WWDC 2025، أعلنت الشركة عن تصميم Liquid Glass، "الزجاج السائل"، والتي تستلهم كثيرًا من واجهة Vision Pro وتقدم عناصر واجهة مستخدم شفافة، وانعكاسات ضوئية ديناميكية، وتعدد الطبقات التي تمنح المستخدم تجربة أكثر عمقًا وتفاعلًا.

لتحافظ على نشاطك وصحتك.. إليك كل ما لا تعرفه عن تحديث Apple watchOS 26

أطلقت شركة آبل خلال مؤتمرها العالمي للمطورين WWDC 2025 تطبيق Workout Buddy، وهو مدرب تدريب ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي. يجمع هذا التطبيق بيانات من تمرينك الحالي وسجل لياقتك البدنية بما في ذلك السرعة، والأميال المقطوعة.

هيقلب الموازين.. أبل تعلن عن تطبيق اختصارات مدعوم بالذكاء الاصطناعي

استعرضت شركة أبل في مؤتمر WWDC 202، تطبيق Shortcuts الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتقول الشركة إن Shortcuts يمكنها الآن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، وسيتمكن المطورون من الوصول إلى نموذج اللغة الكبير الموجود على الجهاز (LLM).

باستخدام الاختصارات، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي، سواءً على الجهاز أو عبر الحوسبة الخاصة، لإنشاء استجابات تُضاف إلى بقية اختصاراتهم.



