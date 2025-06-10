الذكاء الاصطناعي.. خبير: التكنولوجيا دائما تعيد تشكيل عالمنا طوال الوقت

تحدث المهندس محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن عصر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن العالم يعاد تشكيله بالكامل.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر، على قناة الأولى، أن التكنولوجيا دائما تعيد تشكيل عالمنا طوال الوقت والذكاء الاصطناعي أظهر هذا الأمر بدرجة كبيرة لا نستطيع ملاحقة تطوراته.

وأشار إلى أن هناك استثمارات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي من قبل غالبية الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الذكاء الاصطناعي يدفعنا للتعلم في كل لحظة ولم تعد لدينا رفاهية عدم التعلم.

وتابع: هناك تطبيقات لا نهائية في مجال الذكاء الاصطناعي وتغيرات في كل نماذج الأعمال بصورة نعيد اكتشاف حياتنا في هذا التطور التكنولوجي المذهل وتأثير الذكاء الاصطناعي أكثر بكثير من التوقعات.