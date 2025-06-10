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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيقلب الموازين.. أبل تعلن عن تطبيق اختصارات مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تطبيق Shortcuts الجديد
تطبيق Shortcuts الجديد
لمياء الياسين

استعرضت شركة أبل في مؤتمر WWDC 202، تطبيق Shortcuts الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتقول الشركة إن Shortcuts يمكنها الآن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، وسيتمكن المطورون من الوصول إلى نموذج اللغة الكبير الموجود على الجهاز (LLM).

باستخدام الاختصارات، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي، سواءً على الجهاز أو عبر الحوسبة الخاصة، لإنشاء استجابات تُضاف إلى بقية اختصاراتهم. 

استجابات إضافية

على سبيل المثال، يمكن للطالب إنشاء اختصار يستخدم الذكاء الاصطناعي لمقارنة نص محاضرته الصوتية بملاحظاته، ثم إضافة النقاط الرئيسية التي فاتته. 

كما يمكنهم الاستفادة من ChatGPT لتقديم استجابات إضافية تُضاف إلى مدخلات اختصاراتهم.

سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من الإجراءات الذكية، وهي نوع جديد من الاختصارات التي تُمكّنها تقنية الذكاء الاصطناعي.

 على سبيل المثال، هناك إجراءات مخصصة، مثل تلك المستخدمة لتلخيص النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي  أو لإنشاء الصور باستخدام Image Playground.

 الميزات الجديدة

وتقول شركة أبل إن الميزات الجديدة متاحة للاختبار.

ويأتي تطبيق Shortcuts المدعوم بالذكاء الاصطناعي بعد إعلان الشركة العام الماضي عن تحديث مُحسّن بالذكاء الاصطناعي لمساعدها الافتراضي Siri، والذي يوفر ميزات ودعمًا أكثر تخصيصًا. 

في المقابل، أجّلت شركة أبل إطلاقه، قائلةً إن طرحه سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع.

في مؤتمر WWDC 2025، واصلت الشركة تقديم وعودها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقديم نسخة محدثة من تطبيق Shortcuts الخاص بها للبرمجة النصية والأتمتة.

قد تجعل تغييرات الذكاء الاصطناعي هذه تطبيق Shortcuts أسهل في الاستخدام بالنسبة للأشخاص الأقل ميلاً إلى التقنية، والذين من المحتمل أنهم تجنبوا استخدام التطبيق الذي كان حتى الآن جزءًا من مجموعة أدوات المستخدم المتمرس.

الاختصارات الشائعة

على سبيل المثال، يمكن أن تساعدك الاختصارات الشائعة اليوم في القيام ببعض المهام مثل إنشاء صور متحركة مخصصة أو صور GIF، وإنشاء ملاحظات الاجتماع، وتتبع الوقت المستغرق في أنشطة معينة، وإنشاء قوائم التشغيل، وحفظ ملفات PDF، ومعرفة مكان التقاط الصورة، وتعيين تذكيرات تعتمد على الموقع، والاتصال السريع بصديق، ودمج لقطات الشاشة، وتقصير عناوين URL، وتنزيل الملفات، وحفظ العناصر لقراءتها لاحقًا.

قد يُشكّل التحديث أيضًا حلاً مؤقتًا لتأخير أبل في تحديث سيري بالكامل باستخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي، إذ إن الاستفادة من الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تجعل استخدام الآيفون أكثر كفاءة على الأقل. 

شركة أبل الذكاء الاصطناعي تطبيق Shortcuts مؤتمر WWDC 2025 الاختصارات الشائعة

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