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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تعيد تصميم أنظمة التشغيل الخاصة بها باستخدام «Liquid Glass» في WWDC 25

أبل تعيد تصميم أنظمة التشغيل الخاصة بها
أبل تعيد تصميم أنظمة التشغيل الخاصة بها
لمياء الياسين

قد لا يحصل هاتف آيفون من أبل على ترقية كبيرة في الذكاء الاصطناعي، ولكنه يحصل على لمسة جديدة، كما هو الحال مع أنظمة تشغيل أبل الأخرى.

في مؤتمر WWDC 2025، أعلنت الشركة عن تصميم Liquid Glass،  "الزجاج السائل"، والتي تستلهم كثيرًا من واجهة Vision Pro وتقدم عناصر واجهة مستخدم شفافة، وانعكاسات ضوئية ديناميكية، وتعدد الطبقات التي تمنح المستخدم تجربة أكثر عمقًا وتفاعلًا. 

وفقا لموقع techcrunch، أشارت شركة أبل إلى أن التصميم يتفاعل مع محتوى الشاشة ويستجيب تلقائيًا لوضع الإضاءة المحيطة، سواء كان الجهاز في الوضع الفاتح أو الداكن.

يشمل التحديث أيضا لأعادة تصميم للأزرار، وبعض أشرطة الأدوات، وعناصر التحكم، بحيث تتناسق مع كل من انحناءات شاشة الآيفون والأجهزة الأخرى، وقد تم تبسيط الواجهة وذلك لتعرض أكبر قدر من المعلومات بمجرد لمحة واحدة، دون أن يتطلب من المستخدم تعلم طريقة استخدام جديدة.

ميزات تحديث أبل 

ويعد هذا التحديث في التصميم مستوحى من سماعة الواقع الافتراضي Vision Pro من Apple، فهو يوحد تصميم iPhone مع تصميم أجهزة Apple الأخرى، مع واجهة مصممة خصيصًا لسماعة الحوسبة المكانية. 

قد يُلمح هذا التغيير أيضًا إلى مستقبل محتمل، وقد يشهد توسع نظام تشغيل Apple وبرامجها ليشمل أسطحًا أخرى إلى جانب الهواتف والأجهزة اللوحية والساعات مثل نظارات الواقع المعزز.

وقد تم تقديم واجهة Liquid Glass في مؤتمر WWDC بواسطة Alan Dye، نائب رئيس قسم التصميم في شركة Apple، وهي تمثل أكبر تحديث مرئي لنظام iOS، وهو البرنامج الذي يدعم iPhone، منذ التحول من التصميم المسطح الأصلي إلى نمط التصميم المسطح في iOS 7.

تقول الشركة إن التحديث سيُحسّن وضوح التنقل وعناصر التحكم، ويعكس الضوء، ويتفاعل ديناميكيًا مع حركتك وينطبق التصميم على كل من تجارب النظام، مثل شاشة القفل والإشعارات ومركز التحكم، بالإضافة إلى أيقونات التطبيقات.

وتقول الشركة إن الأيقونات الجديدة ستبدو وكأنها مصنوعة من طبقات متعددة من الزجاج السائل.

أنظمة تشغيل Apple

على الجانب الآخر، لم يُصمم Liquid Glass خصيصًا لنظام iOS 26 الخاص بأجهزة iPhone فحسب، بل إنه متاح لجميع أنظمة تشغيل Apple، بما في ذلك iPadOS 26 وmacOS Tahoe 26 وwatchOS 26 وtvOS 26.

وسيتمكن المطورون أيضًا من إنشاء تطبيقات باستخدام مواد Liquid Glass الجديدة عبر SwiftUI وUIKit وAppKit وواجهات برمجة التطبيقات الجديدة.

الذكاء الاصطناعي هاتف آيفون تصميم iPhone التصميم المسطح نظام تشغيل Apple

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