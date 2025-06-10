لتحافظ على نشاطك وصحتك.. إليك كل ما لا تعرفه عن تحديث Apple watchOS 26

أطلقت شركة آبل خلال مؤتمرها العالمي للمطورين WWDC 2025 تطبيق Workout Buddy، وهو مدرب تدريب ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي. يجمع هذا التطبيق بيانات من تمرينك الحالي وسجل لياقتك البدنية بما في ذلك السرعة، والأميال المقطوعة.

بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي على أجهزة ايفون، يعتمد Workout Buddy على نموذج تحويل النص إلى كلام ، ليحاكي نبرة المدربين المحترفين. تعمل الميزة على ساعات Apple Watch المتوافقة مع سماعات بلوتوث، وتتطلب وجود iPhone قريب يدعم الذكاء الاصطناعي.

إنجازات إضافية

يُمكن للمستخدمين الاختيار من بين عدة أصوات للعثور على الصوت المُناسب لهم وسيتم تحديث تطبيق التمرين على Apple Watch وiPhone أيضًا ليبدأ بحديث تحفيزي عند بدء الجري. و في نهاية التمرين، يُقدم لك الذكاء الاصطناعي ملخصًا لمتوسط ​​سرعتك ومعدل ضربات قلبك، وما إذا كنت قد حققت أي إنجازات إضافية، مثل جائزة أول 10 كيلومترات جري.

ميزات تطبيق Workout Buddy

سيكون تطبيق Workout Buddy متاحًا باللغة الإنجليزية كما يتضمن التطبيق ميزات وسائط موسيقية جديدة و يتيح للمستخدمين اختيار قائمة تشغيل مناسبة لتدريبهم أو تفضيلاتهم، أو اختيار قوائم تشغيل أو بودكاست مقترحة بناءً على ما يستمعون إليه أو نوع التمرين.

في السياق نفسه أعادت آبل تصميم تطبيق التمارين بالكامل، ليقدم أكبر تحديث وذلك منذ إطلاقه لتظهر الآن أربعة أزرار جديدة في الزوايا لسهولة الوصول إلى الميزات المفضلة مثل "عرض التمرين"، و"التمرين المخصص"، و"محدد السرعة"، و"مسار السباق"