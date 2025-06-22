أبل تقدم عرضا مغريا للطلبة لإقناع الأهالي بشراء ماك بوك

رغم أن العام الدراسي 2024-2025 قد انتهى في عدد من الولايات الأميركية، بدأت شركة Apple مبكرًا حملتها الترويجية السنوية "Back to School" في 17 يونيو الجاري.

وتشمل الحملة منح الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس بطاقات هدايا مجانية عند شراء أجهزة Apple المؤهلة، مثل MacBook Air أو iPad.

كيف تقنع والديك بشراء Mac؟ فيديو دعائي بنكهة فكاهية

كجزء من الحملة، نشرت آبل مقطع فيديو دعائيًا على قناتها الرسمية في يوتيوب بعنوان "كيف تقنع والديك بشراء Mac"، موجه بشكل خاص لطلاب الجامعات.

يمتد الفيديو لحوالي سبع دقائق ويعرض مجموعة من الطلاب يتلقون تدريبات على كيفية الحديث مع آبائهم لإقناعهم بشراء جهاز Mac بدلاً من كمبيوتر يعمل بنظام Windows.

أحد أبرز الحجج التي يطرحها المُدرّب في الفيديو كانت ترتكز على صحة العمود الفقري. حيث قال إن “من أهم العوامل التي تؤثر على صحة العمود الفقري لدى المراهقين هو وزن حقيبة المدرسة. وMacBook Air يزن فقط 2.7 باوند. قد لا يهتم والداك بعمودك الفقري… ولكن هل هذا محتمل؟ لا أظن”.

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يختم المُدرّب حديثه قائلاً: "إما أن تشتري MacBook Air بسعر 899 دولارًا، أو أن تشتري جهاز PC، ولكنك ستحتاج أيضًا لشراء برنامج مضاد فيروسات، برنامج نسخ احتياطي يدوي، حافظة واقية، كلب حراسة لحمايته من زميلك في السكن، وبنك طاقة خارجي… أعني، هذا جنون."

آبل تسحب الفيديو لكنها تترك محتوى بديلًا

الغريب أن آبل قامت بسحب الفيديو لاحقًا من قناتها على يوتيوب دون توضيح الأسباب.

لكنها أبقت على عرض تقديمي أعدته لمساعدة الطلاب في تقديم حججهم لآبائهم. العرض يحمل عنوان "45 سببًا لا يمكن إنكارها تجعل من Mac جهازًا أساسيًا للجامعة"، وهو متاح مجانًا بصيغ PowerPoint، Google Slides وKeynote.

حتى لو لم تكن طالبًا جامعيًا أو تجاوزت هذه المرحلة منذ سنوات، قد يكون من المفيد أن تطلع والديك على هذا العرض، فربما تحصل على MacBook جديد على نفقتهم.