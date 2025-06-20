أبل تكشف عن watchOS 26.. تحديث Apple Watch الجديد يغير طريقة الاستخدام

أعلنت شركة آبل عن التحديث الجديد لنظام تشغيل ساعتها الذكية watchOS 26، المقرر طرحه مجانا في خريف هذا العام، والذي يقدم مجموعة من الميزات الجديدة المدعومة بتقنية Apple Intelligence.

ميزات رئيسية في watchOS 26



1. مساعد التمرين الذكي Workout Buddy:



أحد أبرز الابتكارات الجديدة هو مساعد التمرين التفاعلي، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشجيع المستخدم أثناء ممارسة الرياضة، يقوم Workout Buddy بجمع بيانات التمارين السابقة وتقديم تغذية راجعة مخصصة قبل وأثناء وبعد التمرين.

يدعم هذا المساعد أنواع التمارين الشائعة كالمشي والجري وركوب الدراجة، ويستخدم سماعات الأذن للتواصل مع المستخدم بالصوت.

2. التحكم عبر حركة المعصم:



أضافت آبل ميزة حركة المعصم، التي تتيح للمستخدم رفض المكالمات أو كتم التنبيهات أو العودة إلى الشاشة الرئيسية بمجرد حركة بسيطة باليد، مما يسهل التفاعل مع الساعة دون الحاجة لاستخدام اليد الأخرى.

مساعد التمرين الذكي Workout Buddy

3. تصميم الزجاج السائل:

يأتي التحديث بتصميم بصري جديد يطلق عليه اسم Liquid Glass، وهو أسلوب تصميم يمنح التطبيقات والتنبيهات تأثيرات زجاجية أنيقة مع حواف أكثر انسيابية، ما يعزز تجربة الاستخدام البصرية خاصة مع الصور والخلفيات الشخصية.

4. تحكم ذكي في مستوى صوت التنبيهات:

يقوم النظام تلقائيا بتعديل مستوى صوت التنبيهات وفقا للضجيج المحيط، لتجنب الإزعاج في الأماكن الهادئة أو تفويت التنبيهات في البيئات الصاخبة.

5. تحسينات على ميزة Smart Stack:

تم تحسين ميزة الويدجت Smart Stack لتصبح أكثر ذكاء وتفاعلا بفضل Apple Intelligence، سيقترح النظام ويدجتات وفق السياق مثل الوقت والمكان والعادات اليومية، وقد يعرض ويدجت التمارين عند دخول المستخدم إلى النادي الرياضي مثلا.

6. تنسيق الموسيقى وفق الحالة المزاجية:

أصبح بإمكان تطبيق التمارين الآن اختيار الموسيقى تلقائيا بناء على سجل المستخدم في آبل ميوزيك أو حسب النوع الموسيقي الذي يعكس مزاجه في لحظة التمرين.

Liquid Glass

7. الترجمة الفورية داخل الرسائل:



أصبحت ميزة الترجمة متوفرة مباشرة داخل تطبيق الرسائل، حيث سيتم ترجمة النصوص تلقائيا دون الحاجة إلى فتح تطبيق الترجمة بشكل منفصل.

8. تطبيقات جديدة:

لأول مرة، يتوفر تطبيق الملاحظات على ساعة Apple Watch، ما يتيح للمستخدمين تدوين الملاحظات مباشرة من المعصم، كما تم دمج ميزات مثل الاستماع المباشر ومساعد الانتظار وإدارة المكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي مباشرة من الساعة.