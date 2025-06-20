قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حال التساوي.. كيف تتأهل الفرق في كأس العالم للأندية؟
إيران: نرفض مزاعم إسرائيل بشأن استهداف مستشفى سوروكا ونلتزم بالقانون الدولي
مدير الطاقة الذرية: أدلة برنامج إيران النووي ليست ذريعة لأي عمل عسكري
لم يتعلم درسا من أسلافه.. رسالة تهديد من وزير دفاع الاحتلال للأمين العام لحزب الله
23 شهيدا من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط غزة
بعد التشيك وأستراليا.. دولة جديدة تغلق سفارتها في طهران
في ذكرى وفاته.. لماذا رفض الشيخ محمد صديق المنشاوي الانضمام للإذاعة؟
أبرز مباريات اليوم الجمعة 20-6-2025 والقنوات الناقلة
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟
مصر للطيران تسير اليوم 11 رحلة إلى الأراضي المقدسة لإعادة الحجاج
سعر رغيف الخبز المدعم اليوم الجمعة 20-6-2025
إيران تنفي اغتيال رئيس أركان القوات المسلحة عبد الرحيم الموسوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تكشف عن watchOS 26.. تحديث Apple Watch الجديد يغير طريقة الاستخدام

Apple Watch
Apple Watch
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل عن التحديث الجديد لنظام تشغيل ساعتها الذكية watchOS 26، المقرر طرحه مجانا في خريف هذا العام، والذي يقدم مجموعة من الميزات الجديدة المدعومة بتقنية Apple Intelligence.

ميزات رئيسية في watchOS 26


1. مساعد التمرين الذكي Workout Buddy:


أحد أبرز الابتكارات الجديدة هو مساعد التمرين التفاعلي، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشجيع المستخدم أثناء ممارسة الرياضة، يقوم Workout Buddy بجمع بيانات التمارين السابقة وتقديم تغذية راجعة مخصصة قبل وأثناء وبعد التمرين. 

يدعم هذا المساعد أنواع التمارين الشائعة كالمشي والجري وركوب الدراجة، ويستخدم سماعات الأذن للتواصل مع المستخدم بالصوت.

2. التحكم عبر حركة المعصم:


أضافت آبل ميزة حركة المعصم، التي تتيح للمستخدم رفض المكالمات أو كتم التنبيهات أو العودة إلى الشاشة الرئيسية بمجرد حركة بسيطة باليد، مما يسهل التفاعل مع الساعة دون الحاجة لاستخدام اليد الأخرى.

مساعد التمرين الذكي Workout Buddy

3. تصميم الزجاج السائل:

يأتي التحديث بتصميم بصري جديد يطلق عليه اسم Liquid Glass، وهو أسلوب تصميم يمنح التطبيقات والتنبيهات تأثيرات زجاجية أنيقة مع حواف أكثر انسيابية، ما يعزز تجربة الاستخدام البصرية خاصة مع الصور والخلفيات الشخصية.

4. تحكم ذكي في مستوى صوت التنبيهات:

يقوم النظام تلقائيا بتعديل مستوى صوت التنبيهات وفقا للضجيج المحيط، لتجنب الإزعاج في الأماكن الهادئة أو تفويت التنبيهات في البيئات الصاخبة.

5. تحسينات على ميزة Smart Stack:

تم تحسين ميزة الويدجت Smart Stack لتصبح أكثر ذكاء وتفاعلا بفضل Apple Intelligence، سيقترح النظام ويدجتات وفق السياق مثل الوقت والمكان والعادات اليومية، وقد يعرض ويدجت التمارين عند دخول المستخدم إلى النادي الرياضي مثلا.

6. تنسيق الموسيقى وفق الحالة المزاجية:

أصبح بإمكان تطبيق التمارين الآن اختيار الموسيقى تلقائيا بناء على سجل المستخدم في آبل ميوزيك أو حسب النوع الموسيقي الذي يعكس مزاجه في لحظة التمرين.

Liquid Glass

7. الترجمة الفورية داخل الرسائل:


أصبحت ميزة الترجمة متوفرة مباشرة داخل تطبيق الرسائل، حيث سيتم ترجمة النصوص تلقائيا دون الحاجة إلى فتح تطبيق الترجمة بشكل منفصل.

8. تطبيقات جديدة:

لأول مرة، يتوفر تطبيق الملاحظات على ساعة Apple Watch، ما يتيح للمستخدمين تدوين الملاحظات مباشرة من المعصم، كما تم دمج ميزات مثل الاستماع المباشر ومساعد الانتظار وإدارة المكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي مباشرة من الساعة.

آبل التحديث الجديد watchOS 26 ميزات watchOS 26 تحديث Apple Watch

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة بدءا من يوليو

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق في الهرم وفيصل لمدة 6 ساعات

الاهلي

بعد الخسارة أمام بالميراس .. فرص الأهلي للصعود من مرحلة المجموعات

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي على بورتو

ريبيرو

أول تعليق من ريبيرو على هزيمة الأهلي أمام بالميراس

مصطفي شلبي

مال مصطفى شلبي؟ خبر غير متوقع عن اللاعب في الزمالك

الأهلي

رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

الشيخ معوض إبراهيم أكبر معمر أزهري في حوار سابق لموقع صدى البلد

ذكرى وفاة الشيخ معوض إبراهيم أكبر معمر أزهري.. أهم المعلومات عنه

الصلاة

ما فضل المحافظة على السنن الرواتب والحث على أدائها؟

علي جمعة

علي جمعة يوضح أبرز علامات الساعة الصغرى الواردة في الأحاديث النبوية

بالصور

كاجوال لافت .. رنا سماحة تستعرض رشاقتها

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

تكدس سيارات تسلا داخل المعارض بسبب نقص المبيعات

تسلا
تسلا
تسلا

أمريكا السبب.. استدعاء 260 ألف سيارة هوندا لعيب خطير في الفرامل

هوندا
هوندا
هوندا

دليلك لصيف 2025.. الملابس المناسبة في الحر والمصايف

الملابس الصيفية
الملابس الصيفية
الملابس الصيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد