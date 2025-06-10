أبل تعلن عن ميزات جديدة لـ سماعات AirPods .. إليك التفاصيل

أعلنت شركة Apple في كلمتها الرئيسية في مؤتمر المطورين العالميين عن بعض الميزات الجديدة لسماعات AirPods 4، وسماعات AirPods 4 المزودة بخاصية إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، وسماعات AirPods Pro 2.

ويتيح التسجيل الصوتي بجودة الاستوديو للمُحاورين ومُنشئي البودكاست والمغنين وغيرهم من المبدعين تسجيل المحتوى الخاص بهم بجودة صوت أفضل، حتى أثناء التنقل أو في الأماكن الصاخبة بمساعدة عزل الصوت.

صوت طبيعي ووضوح أكبر

وعدت Apple أيضًا بتوفير "صوت طبيعي ووضوح أكبر" عبر مكالمات iPhone وFaceTime وتطبيقات CallKit.

ويعمل تسجيل الصوت بجودة الاستوديو وجودة المكالمات عند الاتصال بجهاز iPhone أو iPad أو Mac.

ويدعم هذا أيضًا تطبيق الكاميرا، والمذكرات الصوتية، والإملاء في الرسائل، وتطبيقات مؤتمرات الفيديو مثل Webex، وتطبيقات الكاميرا المتوافقة من جهات خارجية.

وهناك أيضًا جهاز تحكم عن بُعد للكاميرا، أثناء استخدام تطبيق الكاميرا أو تطبيق كاميرا متوافق من جهة خارجية على جهاز iPhone أو iPad، يمكنك الضغط باستمرار على ساق سماعات AirPods لالتقاط صورة أو بدء تسجيل فيديو، ثم الضغط باستمرار مرة أخرى لإيقاف التسجيل.

وتتوفر هذه الميزات من خلال برنامج Apple Beta Software في الشهر المقبل، وستكون جزءًا من أنظمة التشغيل iOS 26، وiPadOS 26، وmacOS Tahoe 26.