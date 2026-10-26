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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة.. تطبيق إلكتروني لمتابعة بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات 2026

بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات
بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات
نهلة الشربيني

أطلق الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تطبيقًا إلكترونيًا مخصصًا لمتابعة البطولة، بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، التي تولت تصميم التطبيق وتنفيذه، بما يمثل خطوة جديدة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة تنظيم البطولات الرياضية الجامعية.

ويأتي هذا في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات 2026 بمدينة شرم الشيخ، وبرعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.

ويتيح التطبيق متابعة نتائج المنافسات لحظيًا، والاطلاع على التنبيهات والتعليمات الرسمية، ومتابعة المستجدات المتعلقة بالبطولة، بما يوفر وسيلة تواصل سريعة وفعالة مع الوفود واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ويسهم في تسهيل متابعة الفعاليات والاطلاع على نتائج المنافسات أولًا بأول.

وأكد الدكتور أحمد كامل مهدي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والقائم بأعمال نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، أن إطلاق التطبيق يمثل إضافة نوعية لتنظيم البطولة، ويعكس حرص الاتحاد على الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في تطوير إدارة الفعاليات الرياضية الجامعية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية يسهم في توفير الدعم التكنولوجي اللازم لإنجاح البطولة، وتعزيز كفاءة منظومة المتابعة والتواصل خلال أيام المنافسات.

ومن جانبه، أكد الدكتو  هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، أن الجامعة بصفتها الشريك التكنولوجي للبطولة، تحرص على تسخير إمكاناتها وخبراتها الرقمية لدعم أنشطة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمساهمة في تقديم حلول تكنولوجية متطورة تدعم تنظيم الفعاليات الرياضية وتطوير آليات العمل بها، بما يعزز التكامل بين المؤسسات التعليمية والرياضية في توظيف التكنولوجيا لخدمة الأنشطة الجامعية.

وتقام البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)  والاتحاد الدولي للأنشطة تحت الماء (CMAS)، وينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة، في حدث رياضي دولي يُقام للمرة الأولى في مصر والعالم العربي وأفريقيا.

جدير بالذكر أن الوفود المشاركة توافدت من يوم 25 أكتوبر، وسوف يُعقد الاجتماع الفني ويُقام حفل الافتتاح يوم 27 أكتوبر، فيما تُجرى المنافسات يومي 28 و29 أكتوبر، بحمام السباحة الأولمبي بالمدينة الرياضية في شرم الشيخ، ويُقام حفل الختام يوم 29 أكتوبر.

كما يذكر أن إطلاق التطبيق يأتي في إطار توجه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة تنظيم البطولات الدولية، وتقديم تجربة رقمية متكاملة تواكب أهمية الحدث، بما يعزز كفاءة التنظيم والمتابعة، ويدعم مكانة مصر على خريطة الرياضة الجامعية الدولية.

ويمكن للراغبين في متابعة البطولة تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eelu.eusf_sharm

بطولة العالم للسباحة بالزعانف بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات التعليم العالي

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