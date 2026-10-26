راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف من طالب بالأكراه بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بتهديد آخر بإستخدام سلاح أبيض وسرقة هاتفه المحمول بالإكراه بالدقهلية ولواذهما بالفرار.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (طالب – مقيم بدائرة مركز نبروه) وبسؤاله قرر بتضرره من شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" لقيامهما بتاريخ 4 / الجارى بتهديده بإستخدام سلاح أبيض أثناء جلوسه أمام منزله والإستيلاء منه على هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

أمكن تحديد الظاهرين بمقطع الفيديو (طالب ، عامل "له معلومات جنائية- تم إيداعه مؤخراً بإحدى مصحات العلاج النفسى" - مقيمين بدائرة مركز شرطة بلقاس) ، وبمواجهة الأول إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثانى على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

