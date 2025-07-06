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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبرز تغييرات iOS 26 على شاشة آيفون الرئيسية

iOS 26
iOS 26
احمد الشريف

عند فتح شاشة هاتفك، يلفت تصميم "Liquid Glass" الجديد في iOS 26 الأنظار مباشرة. 

يتميز هذا التصميم بمظهر متعدد الطبقات لأيقونات التطبيقات، يشبه تراكب طبقات زجاجية شفافة، مما يمنح الواجهة عمقاً بصرياً وتدرجاً ضوئياً أنيقاً. 

يشمل التصميم تطبيقات آبل الأساسية مثل Safari وMaps وPhotos وApp Store وMail، وقد بدأ العديد من مطوري التطبيقات الطرف الثالث باعتماد هذا الأسلوب، خاصة إذا كانت الأيقونات بتصميم بسيط وخلفية صلبة.

تتميز عناصر الواجهة مثل شريط التطبيقات (Dock) وزر البحث بشفافية تمتزج مع الخلفية وتغير لونها حسب الخلفية المستخدمة.

 كما أن مجلدات التطبيقات باتت بتصميم زجاجي ضبابي يتأقلم مع ألوان الخلفية، وتتحول أزرار التعديل إلى شكل شفاف عند تحرير الشاشة. التأثير الضوئي في هذه العناصر يتغير عند تحريك الهاتف، ما يمنحها مظهراً واقعياً كأنها مصنوعة من الزجاج فعلاً.

الوضع الافتراضي والداكن والمُلون

تظهر تأثيرات "الزجاج السائل" بوضوح سواء كنت تستخدم الوضع الافتراضي (Light) أو الوضع الداكن (Dark)، حيث تبقى الأيقونات بطابعها الزجاجي الطبقي ولكن مع خلفيات فاتحة أو داكنة حسب الوضع المختار.

 في إعدادات التخصيص، أُعيدت تسمية الوضع الفاتح إلى "الوضع الافتراضي"، وتمت إضافة خيارات جديدة لتفعيل الوضع بشكل دائم أو ضبطه تلقائيًا حسب الوقت.

 كما تم نقل أزرار التحكم في حجم الأيقونات إلى الزاوية العليا اليمنى في واجهة التخصيص.

أما "الوضع الملوّن" Tinted فقد شهد تعديلات، فبدلاً من أيقونات سوداء مع رسومات ملونة، أصبحت الأيقونات تتبنى اللون المختار بشكل كامل مع رسومات بيضاء في الوضع الفاتح، وخلفيات داكنة في الوضع الليلي. ورغم أن تأثير الزجاج يبدو أقل وضوحًا في هذا الوضع، إلا أنه لا يزال موجودًا.

أيقونات شفافة بالكامل

في iOS 26، أضافت آبل خيار "Clear" للأيقونات، إلى جانب الأوضاع الافتراضي والداكن والملوّن. يقدم هذا الوضع مظهرًا زجاجيًا شفافًا بالكامل، حيث تتخذ الأيقونات لون خلفيتك مع نص وتصميم أبيض.

 هناك نمطان لـ Clear: الفاتح الذي يشبه الزجاج الضبابي، والداكن الذي يشبه الزجاج الملون الداكن.

إذا كنت تبحث عن واجهة متميزة ومختلفة تمامًا، فخيار Clear هو الأنسب.

الويدجتس

تحافظ الويدجتس على مظهر مشابه لما كانت عليه في iOS 18، خاصة في الوضع الافتراضي، لكنها تكتسب مظهراً أكثر انسجامًا عند تفعيل خيار Clear، حيث تصبح شفافة وتمتزج مع الخلفية بشكل أفضل.

الخلفية وتأثيرها على الواجهة

أصبح بإمكان المستخدم تعديل الخلفية مباشرة من شاشة الآيفون الرئيسية من خلال الضغط المطول واختيار "تعديل الخلفية". يمكنك تغيير الصورة، أو اختيار تدرج لوني، أو تعطيل تمويه الخلفية حسب الرغبة. 

للخلفية تأثير مباشر على ألوان شريط التطبيقات والمجلدات والأيقونات، ما يجعلها عنصراً رئيسيًا في تجربة المستخدم.

مركز التحكم (Control Center)

اعتمد مركز التحكم في iOS 26 أيضًا تصميم الزجاج السائل، ليضيف عمقاً بصرياً جديداً لأيقوناته، مع تأثيرات ضوئية متغيرة. أصبحت الأيقونات أكثر بروزاً، وبعض أشرطة التمرير مثل الصوت والسطوع باتت أكثر دائرية، مع لمسة زجاجية ضبابية واضحة.

عناصر أخرى في واجهة الشاشة

لم تشهد عناصر مثل Dynamic Island ومركز الإشعارات وحركات الضغط المطوّل ومكتبة التطبيقات (App Library) تغييرات في الوظائف، لكن الشكل العام تأثر بالتصميم الجديد. 

أصبحت مجلدات مكتبة التطبيقات شفافة، وتم تقليل الفراغات بين الأيقونات التي أصبحت أكبر قليلاً. شريط البحث أصبح أكثر استدارة.

تطبيقات الويب على الشاشة الرئيسية

في iOS 26، أصبحت المواقع التي تُضاف إلى الشاشة الرئيسية تُفتح دائمًا كـ Web Apps، حتى إن لم يقم المطورون بتهيئتها لذلك مسبقًا. 

يمكن إلغاء هذا الخيار عند الإضافة من خلال زر "فتح كتطبيق ويب". هذا التغيير يعزز تجربة الاستخدام ويجعل التطبيقات والمواقع أكثر تكاملاً مع بيئة النظام.

باختصار، تصميم "الزجاج السائل" في iOS 26 يمثل تحولاً بصريًا جذريًا في واجهة iPhone، حيث يضفي طابعًا أنيقًا ومتميزًا يجمع بين الجمالية والشفافية والاندماج مع الخلفية، ويمنح المستخدم قدرة أكبر على تخصيص تجربة جهازه بشكل غير مسبوق.

iOS 26 آيفون App آبل

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