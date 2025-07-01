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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خاتم ذكي من آبل ممكن يعيد الحيوية لمنتجات الشركة القابلة للارتداء

آبل
آبل
احمد الشريف

تواجه شركة آبل انخفاضًا ملحوظًا في إيراداتها من قطاع الأجهزة القابلة للارتداء، ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة بلومبرغ.

 وفي نشرته الإخبارية Power On، يشير الصحفي التقني الشهير مارك غورمان إلى أن الوقت قد حان لتفكر آبل جديًا في إنتاج خاتم ذكي يعزز حضورها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء بمنتج جديد تمامًا.

الخاتم الذكي كبديل بسيط ومحبذ للساعات الذكية

يقول غورمان إن شريحة كبيرة من المستهلكين لا يفضلون ارتداء الساعات الذكية، ليس لأسباب تقنية، بل لأنهم ببساطة لا يحبذون ارتداء الساعات بأي شكل. وبالنسبة للبعض، يعتبر ارتداء ساعة أثناء النوم أمرًا مزعجًا. 

كما أن تبديل السوار ليتماشى مع الملابس اليومية يمثل عبئًا إضافيًا يجعل البعض يتراجع عن اقتناء Apple Watch.

في المقابل، يمثل الخاتم الذكي حلاً بسيطًا وسهل الاستخدام. يمكن ارتداؤه بشكل يومي دون الحاجة لتغييره أو التفكير في تنسيقه مع الملابس. 

والأهم من ذلك، هو أن آبل ستكون بهذه الخطوة بصدد إطلاق منتج جديد كليًا في فئة الأجهزة القابلة للارتداء، مما قد يعيد جذب الاهتمام من قبل المستخدمين الذين ملّوا من الساعات الذكية التقليدية.

حلقة مكملة لمنظومة آبل وليس بديلًا عنها

بحسب غورمان، لا يعني إنتاج خاتم ذكي أن آبل ستتخلى عن ساعتها الذكية، بل يمكن أن تعمل الساعة والخاتم سويًا. 

فبينما تغرق الساعة المستخدم بالإشعارات، يمكن للخاتم أن يقدم تجربة أكثر هدوءًا ويقلل من وقت التحديق في الشاشة.

دور محتمل للخاتم الذكي مع نظارات Vision Pro و XR

أبرز ما كشفه غورمان هو إمكانية استخدام الخاتم الذكي كجهاز إدخال متطور لنظارات الواقع المختلط Vision Pro من آبل. في غياب أدوات تحكم تقليدية، قد يوفر الخاتم حلاً بديلاً للتحكم بالحركة والإيماءات، حتى في الحالات التي لا تتمكن فيها النظارات من التقاط حركة الأصابع بدقة.

هذه النقطة مهمة خصوصًا بعد أن اعترفت آبل بشكل غير مباشر بأن غياب وحدات التحكم في Vision Pro كان قرارًا خاطئًا، الأمر الذي أثر سلبًا على مبيعاتها، خاصة في سوق ألعاب الواقع الافتراضي. ولهذا السبب، لجأت الشركة مؤخرًا للتعاون مع Sony لتوفير دعم لأجهزة PSVR2.

منافسة مرتقبة مع Samsung في سوق الخواتم الذكية

يشير التقرير أيضًا إلى أن إنتاج آبل لخاتم ذكي قد يُشعل المنافسة مع سامسونج التي تتمتع حاليًا بميزة شبه حصرية في هذا السوق بفضل Galaxy Ring. 

في الوقت الحالي، لا توجد منافسة فعلية من آبل أو Google في هذا المجال، ما يمنح سامسونج تفوقًا واضحًا.

لكن إذا دخلت آبل على الخط، فقد نشهد قفزة في الابتكار وتحسين في جودة المنتجات من جميع الشركات، وربما تصبح الخواتم الذكية خيارًا شائعًا لدى المستهلكين في المستقبل القريب.

خاتمة

من وجهة نظر غورمان، فإن أبرز ميزة قد يقدمها الخاتم الذكي من آبل هي التكامل مع منظومة XR المستقبلية للشركة. 

حتى إن لم تبدأ آبل بإنتاج هذا الجهاز في الوقت القريب، من الواضح أن هناك قيمة استراتيجية كبيرة لتطويره كجهاز إدخال متطور وخفيف يعزز تجربة الواقع الممتد، فهل نراه في مؤتمر آبل القادم؟ سننتظر لنرى.

آبل شركة آبل apple watch

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