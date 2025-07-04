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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطل جديد.. مبيعات آبل ترتفع في الصين لأول مرة منذ عامين

آبل
آبل
احمد الشريف

سجلت شركة آبل نموًا في مبيعات هواتف آيفون في السوق الصينية خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك لأول مرة منذ عامين، بحسب تقرير أولي صادر عن شركة Counterpoint Research.

وبالرغم من تباطؤ السوق بشكل عام، قفزت مبيعات آبل بنسبة 8% على أساس سنوي، مدعومة بالتخفيضات والعروض الترويجية التي استهدفت طرازي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، إلى جانب برامج الدعم الحكومية التي طُبقت خلال شهر مايو.

المنافسة الشرسة تضع هواوي في الصدارة

ورغم هذا الأداء الجيد، لا تزال هواوي تتصدر السوق الصينية، إذ سجلت ارتفاعًا بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصبح العلامة التجارية الأولى من حيث الحصة السوقية.

 أما شركة Vivo فاحتلت المركز الثاني رغم تراجع مبيعاتها بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، في حين جاءت آبل في المركز الثالث.

ويعكس نجاح هواوي حجم المنافسة الشديدة التي تواجهها آبل في الصين، حيث يعتمد العملاق الصيني على ولاء قاعدة مستخدميه الذين يستبدلون أجهزتهم القديمة بأحدث طرازات هواوي، مما ساعده في التوسع على حساب آبل.

iPhone 16e يجذب الفئة المتوسطة

وساهم إطلاق آبل لهاتف iPhone 16e، وهو طراز منخفض التكلفة نسبيًا، في جذب شريحة من المستخدمين من سوق الهواتف المتوسطة، ما سمح للشركة بالتوسع خارج حدود الفئة الفاخرة المعتادة لديها.

وفي ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني، أصبح المستهلكون أكثر حرصًا تجاه إنفاقهم على الأجهزة عالية السعر، لذا لعبت الدعم الحكومي والعروض العدوانية دورًا حاسمًا في دعم مبيعات جميع الشركات.

تحديات مستقبلية وسط ابتكارات محلية قوية

رغم نجاح آبل في تحقيق نمو ملحوظ هذا الربع، يبقى التحدي الأكبر أمامها هو مواكبة الابتكار الذي تقدمه الشركات المحلية. 

فمع طرازات مثل Vivo X200 Ultra وHuawei Mate XT، يبدو أن هواوي ومنافسيها المحليين يواصلون تقديم تقنيات متطورة، في حين يُنظر إلى آبل على أنها تباطأت في الابتكار مؤخرًا، وهو ما قد يهدد حصتها السوقية مستقبلًا.

ومع استمرار المنافسة وضغط السوق، سيكون على آبل إعادة التفكير في استراتيجياتها المحلية لضمان قدرتها على الحفاظ على موقعها في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

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