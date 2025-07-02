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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تدرس الاعتماد على OpenAI أو أنثروبيك لتطوير Siri

Siri
Siri
شيماء عبد المنعم

أفاد تقرير صادر عن وكالة “بلومبرج”، أن شركة آبل Apple تدرس التخلي مؤقتا عن استخدام تقنياتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي لصالح الاعتماد على نماذج من تطوير شركات خارجية مثل OpenAI وأنثروبيك، وذلك ضمن خطط تحديث مساعدها الصوتي Siri المقرر إطلاقه في العام المقبل.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة، أن آبل طلبت من الشركتين بدء تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما Claude من أنثروبيك وChatGPT من OpenAI، لاختبار أدائهما ضمن بيئة مساعد Siri.

آبل تدرس الاعتماد على OpenAI أو أنثروبيك لتطوير سيري
 

وفقا للمصادر، لم تتخذ آبل قرارا نهائيا بعد بشأن الجهة التي ستعتمد عليها.

رغم هذه الخطوة، لا تزال آبل تعمل على مشروع داخلي يعرف باسم LLM Siri، الذي يعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي مطورة داخل الشركة. 

ومع ذلك، لم تصدر آبل أو OpenAI أو أنثروبيك أي تعليقات رسمية ردا على استفسارات “بلومبرج”.

وكانت آبل قد أكدت في مارس الماضي، تأجيل إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، لا سيما التحسينات المرتقبة على Siri، إلى العام المقبل، بعد أن كانت هذه المزايا محط تركيز كبير في حملات تسويقية وتلفزيونية قامت الشركة بسحبها لاحقا. 

وتشمل الميزات المؤجلة قدرة Siri على فهم السياق الشخصي عبر التطبيقات وتنفيذ أوامر معقدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه منافسو آبل مثل جوجل ومايكروسوفت وOpenAI التقدم بخطى سريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يثير تساؤلات حول قدرة آبل على الحفاظ على مكانتها الريادية كمبتكر تقني. 

ويعزز التقرير الجديد من المخاوف بشأن تأخر آبل عن ركب الثورة التقنية المقبلة.

في يونيو الماضي، كشفت آبل عن إطار عمل جديد يدعى Foundation Models خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها، والذي يتيح للمطورين الوصول إلى نماذج اللغة الكبيرة LLMs الخاصة بها والعمل بها مباشرة على الأجهزة، ما يعزز الخصوصية ويتيح استخدام الميزات دون اتصال بالإنترنت.

ووفقا لـ “بلومبرج”، فإن هذا الإطار يشغل حاليا معظم ميزات الذكاء الاصطناعي لدى آبل.

ورغم أن آبل تواصل تسويق مقاربتها المتأنية في تبني الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الخصوصية والمعالجة على الجهاز بدلا من تقديم أداء أقصى، فإن سرعة تطور التقنية قد تؤدي إلى خسارة في الحصة السوقية لصالح منافسين يطرحون ميزات متقدمة بالفعل في 2025، وليس في 2026 أو بعده.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن آبل قررت تأجيل إطلاق خدمتها الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتحديث تطبيق Health إلى أواخر عام 2026.

آبل الذكاء الاصطناعي OpenAI Siri

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