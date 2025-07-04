تعرف على أبرز 5 ميزات تجعل iPhone 17 Pro أقوى هاتف في 2025

من المتوقع أن تطلق شركة آبل Apple، سلسلة iPhone 17 Pro خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حدثها السنوي الكبير المعتاد الذي سيعقد في النصف الثاني من عام 2025.

وكما هو معتاد، ستقدم آبل النسخ الاحترافية الجديدة مجموعة من التحسينات المهمة، إلى جانب بعض التغييرات التصميمية، بحسب ما كشفت عنه التسريبات الأخيرة.



ورغم أن مستخدمي آيفون اعتادوا على الجودة العالية، فإن الفئة التي تدفع مقابل هواتف Pro تحديدا تنتظر دائما تحديثات مبهرة، خصوصا على مستوى الكاميرا.

وتشير تقارير إلى أن آبل قد تقدم حتى 4 ميزات جديدة رئيسية لعشاق التصوير، في حين أن النسخ الجديدة من iPhone 17 Pro ستحمل ما لا يقل عن 5 ترقيات بارزة تجعلها من أكثر الهواتف المنتظرة هذا العام.





أبرز 5 ترقيات متوقعة في iPhone 17 Pro



1. تغييرات في التصميم:



تشير التسريبات إلى أن آبل قد تستبدل هيكل التيتانيوم المستخدم في الجيل السابق بهيكل مصنوع من الألمنيوم، وهو ما قد يعزز من صلابة الجهاز ومقاومته للانحناء، ومن المتوقع أيضا أن يكون الجزء الخلفي من الهاتف مزيجا من الزجاج والألمنيوم، ما يمنحه مظهرا أكثر أناقة وقوة.



كما ستشهد الكاميرا الخلفية إعادة تصميم في توزيع العدسات الثلاث، مع ترك مسافة أكبر بين العدسات وفلاش LED لتعزيز الأداء البصري والشكل الجمالي.

iPhone 17 Pro



2. معالج جديد وذاكرة أكبر:



سلسلة iPhone 17 Pro ستعمل على الأرجح بشريحة A19 Pro الجديدة، والتي سيتم تصنيعها بتقنية 3 نانومتر من قبل TSMC، وبالاعتماد على أداء A18 Pro في الجيل الماضي، يتوقع أن تقدم A19 Pro تحسينات كبيرة في الأداء والقدرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.



كما يتوقع أن تأتي نسخ iPhone 17 Pro وPro Max مع ذاكرة RAM بسعة 12 جيجابايت كخيار أساسي، وهي نقلة مهمة ستدعم الأداء العام للجهاز.





3. عدسة تليفوتو بدقة 48 ميجابكسل:

من المتوقع أن تتخلى شركة آبل عن العدسة التليفوتو بدقة 12 ميجابكسل، وتقدم عدسة جديدة بدقة 48 ميجابكسل، ما يعزز من جودة الصور المقربة والتفاصيل الدقيقة، وإن صحت هذه التسريبات، فإن iPhone 17 Pro سيكون أول هاتف من آبل بكاميرا خلفية ثلاثية جميع عدساتها بدقة 48 ميجابكسل.



بالإضافة إلى ذلك، هناك شائعات عن دعم الكاميرا الجديدة لفتحة عدسة متغيرة، ما يمنح المستخدم مرونة أكبر في التصوير حسب ظروف الإضاءة.

iPhone 17 Pro





4. ترقية الكاميرا الأمامية:



لا تقتصر التحديثات على الكاميرات الخلفية فقط، إذ تشير التقارير إلى أن الكاميرا الأمامية ستشهد ترقية إلى 24 ميجابكسل، وهو تطور كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

وتعد هذه الخطوة تأكيدا على اهتمام آبل بتحسين تجربة السيلفي ومكالمات الفيديو، وقد نرى دعما لأول مرة لتصوير مزدوج بالكاميرتين الأمامية والخلفية في آن واحد.





5. بطارية أكبر وشحن أسرع:



تشير التوقعات إلى أن آبل قد تتخلى عن سعيها الدائم نحو التصميم النحيف، ما يفسح المجال لتضمين بطارية أكبر حجما في هواتف iPhone 17 Pro، ورغم عدم وجود أرقام رسمية بعد، فإن المؤشرات ترجح أن البطارية ستكون أكبر من تلك الموجودة في iPhone 16 Pro وPro Max.