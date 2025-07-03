قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بأخميم .. والأمن يتدخل
أول تعليق من شيكابالا على رحيل زيزو إلى الأهلي
احذفوا أغاني بعد ما أموت| طارق الشيخ يثير الجدل بعد وفاة أحمد عامر
أمين الفتوى: التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء سنة نبوية ولها فضل عظيم
شريف عامر: إثيوبيا تتعامل بطريقة شراء الوقت والمناورة بملف سد النهضة
رعب في إسرائيل من الذباب المصري | شاهد
حصة مصر ستصل كاملة.. أستاذ جيولوجيا يكشف تفاصيل حول سد إثيوبيا
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 3-7-2025
رسميًا.. الشباب السعودي يعلن تعاقده مع الإسباني إيمانول ألجواسيل مديرًا فنيًا
بعد اعتزاله رسميا.. شيكابالا باكياً : دي سنة الحياة
الحكومة تفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة
خبير سياسي: مصر تقود موقفا عربيا صلبًا ضد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل توقف تطوير آيباد القابل للطي وتركز على أول آيفون فولد

iPad القابل للطي
iPad القابل للطي
شيماء عبد المنعم

كشفت مصادر من سلسلة التوريد، بحسب تقرير حديث من DigiTimes، أن شركة آبل قررت إيقاف العمل مؤقتا على مشروع الجهاز القابل للطي الذي كان من المفترض أن يكون نسخة مطورة من جهاز آيباد أو شبيها بجهاز MacBook بشاشة كاملة قابلة للطي.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، جاء القرار نتيجة صعوبات تقنية كبيرة تواجه آبل في عملية التصنيع، إلى جانب ارتفاع التكاليف بشكل ملحوظ، حيث ما زال إنتاج شاشات OLED الكبيرة القابلة للطي من دون ظهور تجاعيد يمثل تحديا حتى الآن، خصوصا مع المعايير الصارمة التي تفرضها الشركة على جودة أجهزتها.

وعلاوة على العقبات الإنتاجية، أشارت المصادر إلى أن آبل لديها شكوك بشأن حجم الطلب المتوقع على أجهزة التابلت القابلة للطي، خاصة في ظل الأسعار المرتفعة التي قد تجعل من الصعب تسويق الجهاز للجمهور العام.

وكان من المخطط أن يأتي جهاز آيباد القابل للطي بشاشة OLED يتراوح حجمها بين 18.8 و20.2 بوصة، مع إمكانية إطلاقه بين عامي 2026 و2028، إلا أن هذا الإطار الزمني بات مستبعدا بعد تعليق المشروع.

في المقابل، لم تتوقف آبل عن تطوير هاتفها القابل للطي، والذي بات الآن محور تركيزها الرئيسي في فئة الأجهزة القابلة للطي.

وبحسب التقرير، فإن آبل وصلت إلى مرحلة نموذج أولي P1 Prototype للهاتف في يونيو 2025، ومن المتوقع أن يدخل مرحلة الاختبار الهندسي EVT في أوائل عام 2026.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن الهاتف سيحمل شاشة من نوع OLED بقياس 7.8 بوصة من تصنيع سامسونج، مع مستشعر بصمة مدمج في الجانب، وهيكل مصنوع من التيتانيوم، ومفصلة عالية التحمل مصنوعة من معدن سائل لتعزيز المتانة.

كما تسعى آبل إلى تصميم هاتف قابل للطي بخط طي شبه غير مرئي، أما من حيث السعر، فمن المتوقع أن يتراوح سعر آيفون القابل للطي بين 2100 و2300 دولار، مع إمكانية إطلاقه في سبتمبر 2026.

ويعد هذا التحول من جهاز آيباد القابل للطي إلى آيفون فولد إشارة واضحة إلى أن آبل تفضل الدخول إلى سوق أكثر نشاطا ونضجا مثل سوق الهواتف القابلة للطي، بدلا من المجازفة بجهاز باهظ الثمن في سوق أقل طلبا.

آبل آيباد القابل للطي آيفون فولد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر الخميس 3 يوليو 2025

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

الذهب

880 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالنصف الأول من 2025

جوتا ومحمد صلاح

وفاة جوتا.. آخر ما قاله النجم البرتغالي عن محمد صلاح

ترشيحاتنا

رحمة محسن

ربوا نفسكوا.. رحمة محسن تعلق على انتقادات الفنانين لوصية أحمد عامر بحذف أغانيه

انغام

بحب احترامها لنفسها.. وفاء عامر تدافع عن أنغام

تامر حسني

كنت مسافر غصب عني.. تامر حسني يوضح سبب غيابه عن زفاف ليلى زاهر

بالصور

علاج مشاكل السمع يحميك من الٱصابة بالخرف.. دراسة تثير الجدل

تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف

دراسة صادمة.. ارتفاع عدد المصابين غير المدخنين بسرطان الرئة

أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين

ابدأ يومك صح.. 7 عادات صباحية تساعدك على ضبط سكر الدم

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

فيديو

ريهام عبد الغفور ومحمد فراج من بوستر مسلسل كتالوج

بطولة محمد فراج .. نتفليكس تطرح الإعلان الرسمي لـ مسلسل كتالوج استعداداً لعرضه 17 يوليو

أصالة ومدين

اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين

كارمن سليمان

كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "حب ايه يا حسرة"

فضحيه جيم مدينه نصر

ابتزاز وحبس سنة.. قصة فيديو واقعة مثيرة في جيم شهير بمدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد