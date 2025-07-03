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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لأول مرة .. آبل تستخدم خاصية Haptic التفاعلية | إليك التفاصيل

تقنية Haptic التفاعلية
تقنية Haptic التفاعلية
لمياء الياسين

في خطوة غير مسبوقة في عالم الترفيه السينمائي، كشفت قد كشفت شركة آبل من جانبها عن إعلان ترويجي وذلك لفيلمها المنتظر "F1" و الذي يعدمزوّد بتقنية Haptic التفاعلية، وذلك ليصبح أول إعلان سينمائي قد يتيح للمشاهدين البدء بالشعور فعليًا وذلك بأجواء الفيلم عبر العديد من الأهتزازات المتزامنة وذلك مع مشاهد الحركة.

أجهزة آيفون بنظام iOS 18.4

على الجانب الآخر تعد هذه الخاصية، التي تم تفعيلها على أجهزة آيفون بنظام iOS 18.4 وما بعده، مما يتيح لكافة المستخدمين إمكانية اختبار نبض السباق وإثارة الفورمولا 1 وذلك من خلال بعض الأهتزازات الدقيقة والتي تتناسب مع قوة المشهد وذلك عند بدء انطلاق السيارات و بسرعات هائلة، أو تبديل الإطارات في الحلبة، أو حتى وجود بعض الاصطدامات.

ومن جانبه أوضح "إيدي كيو"، نائب رئيس خدمات الإنترنت في شركة آبل، أن الهدف من هذه الخطوة لم يكن استعراضًا تقنيًا فحسب، بل في المقابل هو جزء من فلسفة شركة آبل وذلك لإعادة تعريف تجربة المشاهدة السينمائية.

وجدير بالذكر أن  فيلم "F1"،  يعد من من بطولة كلا من براد بيت وإنتاج لويس هاميلتون، ويُعد من أضخم الأعمال الرياضية القادمة، خاصة مع بدء استخدام تقنيات تصوير متقدمة للغاية وقد تم تركيب العديد من الكاميرات السينمائية الصغيرة جداً وذلك داخل سيارات السباق الحقيقية، مما قد أتاح للمشاهد رؤية الأحداث وذلك من قلب الحلبة، وكأنه جالس في قمشرة القيادة ويعد الفيلم من إخراج جوزيف كوسينسكي والمخرج Top Gun: Maverick.

شركة آبل تقنية Haptic التفاعلية نظام iOS 184 أجهزة آيفون خدمات الإنترنت

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