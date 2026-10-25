مشاركة مجتمعية وبجهود ذاتية ..شباب قرية الحجاز يجملون كوبري مدخل القرية بالإسماعيلية



بادر عدد من شباب قرية الحجاز بمحافظة الإسماعيلية، بتنفيذ أعمال تجميل وتطوير كوبري مدخل القرية، بجهود ذاتية، وبإشراف ومتابعة هدى درويش، رئيسة القرية، في خطوة تعكس حرص الشباب على المشاركة الفعالة في تحسين المظهر الحضاري لقريتهم، في نموذج إيجابي للمشاركة المجتمعية وروح الانتماء.

وجاءت المبادرة في إطار التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، حيث حرص شباب القرية على المساهمة بجهودهم في تجميل المدخل، وإضفاء لمسة جمالية وحضارية تعكس الوجه المشرف للقرية، وتؤكد أهمية دور المجتمع المحلي في الحفاظ على البيئة المحيطة والارتقاء بالمظهر العام.

وتشيد محافظة الإسماعيلية بمثل هذه المبادرات، التي تجسد نموذجًا مشرفًا للعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، مؤكدة أهمية دعم وتشجيع مثل هذه الجهود التي تعزز روح المسؤولية والانتماء، وترسخ مفهوم الشراكة بين المواطن والأجهزة التنفيذية في الارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الحضاري بمختلف قرى ومراكز المحافظة.