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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تفكر في التنافس مع خدمات أمازون السحابية AWS

آبل تفكر في التنافس مع خدمات أمازون السحابية AWS
آبل تفكر في التنافس مع خدمات أمازون السحابية AWS
شيماء عبد المنعم

ذكرت تقارير حديثة أن شركة آبل كانت تفكر في التوسع فى مجال الخدمات السحابية والتنافس مع عملاق الخدمات السحابية أمازون "Web Services "AWS، وفقا لما ورد في تقرير The Information.

وفقا للتقرير، كان من المتوقع أن تستمر آبل في مناقشة هذه الفكرة حتى النصف الأول من عام 2024، لكن أشار الصحفي آرون تيلي، إلى أنه غير متأكد من ما إذا كانت هذه المحادثات قد استمرت بعد ذلك. 

وأوضح أن أحد الداعمين الرئيسيين لهذا المشروع، مايكل أبوت، قد ترك آبل في عام 2023.

آبل تدرس إطلاق خدمة منافسة لخدمات أمازون السحابية AWS
 

تستهدف آبل من خلال هذه الخدمة السحابية المحتملة تقديم خوادم قائمة على شرائح M-series، التي تستخدم في أجهزة Mac. 

ستمكن هذه الخدمة المطورين من تشغيل ميزات التطبيقات السحابية دون الحاجة إلى شراء وصيانة خوادمهم الخاصة.

ووفقا للمصادر، فإن بعض المسؤولين في آبل كانوا يعتقدون أن كفاءة الطاقة التي تتمتع بها شرائح M-series ستجعل الخدمة السحابية أكثر قدرة على تحمل التكاليف مقارنة بـ AWS والمنصات الأخرى المشابهة. 

ويعتقد أن هذا الاعتقاد يستند إلى استخدام آبل بالفعل لتلك الخوادم في خدماتها مثل Apple Music و Apple Wallet.

إذا تم إطلاق مثل هذه الخدمة في المستقبل، قد يتم تسويقها تحت علامة iCloud التجارية، مما سيسهم في تعزيز إيرادات خدمات آبل بشكل عام.

جدير بالذكر أن شركة آبل تدرس حاليا التخلي مؤقتا عن استخدام تقنياتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي لصالح الاعتماد على نماذج من تطوير شركات خارجية مثل OpenAI وأنثروبيك، وذلك ضمن خطط تحديث مساعدها الصوتي Siri المقرر إطلاقه في العام المقبل.

وأفاد تقرير صادر عن وكالة “بلومبرج”، أن آبل طلبت من الشركتين بدء تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما Claude من أنثروبيك وChatGPT من OpenAI، لاختبار أدائهما ضمن بيئة مساعد Siri.

وكانت آبل قد أكدت في مارس الماضي، تأجيل إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، لا سيما التحسينات المرتقبة على Siri، إلى العام المقبل، بعد أن كانت هذه المزايا محط تركيز كبير في حملات تسويقية وتلفزيونية قامت الشركة بسحبها لاحقا.

آبل أمازون الخدمات السحابية

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