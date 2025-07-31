بمواصفات فائقة وسعر مرتفع.. تسريبات تكشف سعر آيفون القابل للطي

يتوقع أن تطلق شركة آبل أول هاتف ذكي قابل للطي في عام 2026؛ لتدخل رسميا إلى سوق باتت تسيطر عليه حاليا شركات منافسة مثل سامسونج.

وبحسب مذكرة استثمارية حديثة من المحلل ساميك شاترجي لدى بنك جيه بي مورغان، فإن هاتف آبل الجديد سيكون جزءا من سلسلة iPhone 18، وسيتم الكشف عنه على الأرجح في سبتمبر 2026.

تصميم على غرار Galaxy Z Fold وشاشة داخلية مرنة

رغم أن آبل لم تؤكد بعد أي تفاصيل رسمية، تشير المذكرة – التي اطلعت عليها شبكة CNBC – إلى أن الهاتف القابل للطي سيأتي بتصميم مشابه لأسلوب الكتاب، كما في سلسلة Galaxy Z Fold من سامسونج.

وسيضم الهاتف شاشة داخلية مرنة بقياس 7.8 بوصة، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة، مع توقعات بألا تظهر أي تجاعيد على الشاشة الداخلية عند فتح الجهاز.



توقعات بالسعر والمبيعات

بحسب التقديرات، سيبلغ سعر الهاتف حوالي 1999 دولارا (نحو 97.300 جنيه مصري)، على أن تكون مبيعاته في السنة المالية الأولى ما بين 10 إلى 15 مليون وحدة.

ومن المتوقع أن تصل الشحنات إلى 45 مليون وحدة بحلول عام 2029، مما يشير إلى نمو مطرد في الطلب على الجهاز مستقبلا.



تركيز المستثمرين يتحول إلى خارطة طريق 2026

يأتي هذا الاهتمام بالهاتف القابل للطي في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن سلسلة iPhone 17، المرتقبة في 2025، لن تحمل ترقيات كبيرة، وهو ما دفع المستثمرين إلى توجيه أنظارهم نحو ما تخطط له آبل في عام 2026، خاصة في ظل شائعات متكررة عن دخول الشركة سوق الأجهزة القابلة للطي.



مواصفات مسربة

تسريبات سابقة رجحت أن الهاتف سيضم كاميرتين خلفيتين، وهيكلا من سبائك الألمنيوم، مع سماكة تقدر بـ 9.2 ملم عند الطي و4.6 ملم عند الفتح.

كما أشارت تقارير إلى احتمال أن يتجاوز سعر النسخة الأساسية 2300 دولار (نحو 111.900 جنيه مصري).

وتتوقع المذكرة أن تستفيد شركات مثل Corning، المتخصصة في تصنيع الزجاج الفائق الجودة، وAmphenol، المنتجة لوصلات إلكترونية متقدمة، من تعقيدات سلسلة توريد الهاتف الجديد، رغم أن الفوائد المتوقعة لهاتين الشركتين ستكون نتيجة لتعقيد المكونات، وليس لحجم الإنتاج الكبير.

وحتى الآن، لم تصدر شركة آبل أي تعليق رسمي بخصوص مشروع الهاتف القابل للطي أو حالة تطويره.