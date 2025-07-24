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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تخطط لإضافة كاميرتين أماميتين في آيباد برو M5 القادم

آيباد برو
آيباد برو
شيماء عبد المنعم

من المعروف أن أجهزة آيباد برو، مثل باقي الأجهزة اللوحية، تمتلك عادة كاميرا أمامية واحدة تستخدم لإجراء مكالمات فيديو، بالإضافة إلى دعم فتح القفل باستخدام Face ID.

ومع ظهور جهاز آيباد برو M4، قامت آبل بتغيير مكان الكاميرا إلى حافة الجهاز في وضعية العرض الأفقي بدلا من موقعها التقليدي في أعلى الشاشة، وقد أثار هذا التغيير بعض الانتقادات من المستخدمين الذين يفضلون استخدام جهاز الآيباد في الوضع الرأسي.

لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أن آبل قد تعتزم إضافة كاميرتين أماميتين في جهاز آيباد برو M5 القادم، والذي من المتوقع أن يطلق في نهاية عام 2025 كخلف للجهاز M4 المزود بشاشة OLED. 

وقد توضع الكاميرا الثانية في أعلى الجهاز (في الوضع الرأسي)، ليصبح للجهاز كاميرتان أماميتان.

ومن المتوقع أن يتم تحديد الكاميرا النشطة بناء على اتجاه الجهاز، فإذا كان المستخدم يحمل الجهاز في وضعية عرض أفقية، يتم تفعيل الكاميرا الخاصة بالوضع الأفقي. أما إذا كان الجهاز في وضعية العرض الرأسي، فإن الكاميرا العلوية ستكون هي النشطة.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يأتي جهاز آيباد برو M5 بمعالج M5 الجديد من آبل، الذي سيكون أقوى من المعالج M4 الموجود في الطراز الحالي. 

ولكن، بما أن آبل قد قامت بتعديل تصميم الجهاز ليصبح أكثر نحافة في جيل M4، من غير المتوقع أن يتغير التصميم بشكل كبير في هذا الجيل الجديد.

وفي سياق متصل، كشفت عدة تقارير من مصادر موثوقة في سلاسل التوريد والمحللين صورة واضحة عن ما قد يكون أكثر هواتف آبل تطورا حتى الآن، وهو آيفون قابل للطي من المتوقع إطلاقه في النصف الثاني من عام 2026.

ووفقا لتقارير من وكالة “بلومبرج” والمحلل الشهير مينج-تشي كو، فإن الهاتف سيعتمد تصميما مشابها لـ Galaxy Z Fold من سامسونج، مع شاشة OLED بحجم 7.8 بوصة عند الفتح ونسبة عرض 4:3، مما يجعله أقرب لتجربة iPad mini بحجم الجيب.

آيباد برو الأجهزة اللوحية آيباد برو M5 آبل

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