آبل تكسر الصمت.. آيفون قابل للطي بتصميم ثوري وسعر خيالي

بعد سنوات من التسريبات والتكهنات وبراءات الاختراع، يبدو أن دخول آبل المنتظر إلى سوق الهواتف القابلة للطي أصبح وشيكا، ورغم صمت الشركة المعتاد، تكشف تقارير متواترة من مصادر موثوقة في سلاسل التوريد والمحللين صورة واضحة عن ما قد يكون أكثر هواتف آبل تطورا حتى الآن، وهو آيفون قابل للطي من المتوقع إطلاقه في النصف الثاني من عام 2026.

تصميم جديد قيد التطوير منذ عقد

بدأت آبل العمل على تقنيات الشاشات المرنة منذ عام 2014، لكنها فضلت التريث ومراقبة السوق بدلا من الاندفاع، على عكس منافسيها.

وفقا لتقارير من وكالة “بلومبرج” والمحلل الشهير مينج-تشي كو، فإن الهاتف سيعتمد تصميما مشابها لـ Galaxy Z Fold من سامسونج، مع شاشة OLED بحجم 7.8 بوصة عند الفتح ونسبة عرض 4:3، مما يجعله أقرب لتجربة iPad mini بحجم الجيب.

شاشة بدون تجاعيد؟

بحسب التسريبات الميزة الأبرز، هي شاشة قابلة للطي خالية من التجاعيد، وهو إنجاز لم تنجح أي شركة في تحقيقه بشكل كامل حتى الآن، وستستخدم آبل لوحة دعم معدنية أسفل الشاشة لتوزيع الضغط ومنع تشوه الطي، وهي خطوة ثورية في تصميم الهواتف القابلة للطي.

ولم تطور آبل الشاشة داخليا، بل عقدت شراكة مع Samsung Display، التي ستقوم بإنتاج شاشات OLED القابلة للطي حصريا لهذا النموذج من مصنعها في كوريا الجنوبية.

آيفون قابل للطي

تصميم فائق النحافة وتكنولوجيا متقدمة

من المتوقع أن يأتي الهاتف بسماكة 4.5 ملم عند الفتح، و9 ملم عند الإغلاق، مع هيكل من التيتانيوم ومفصلات مصنوعة من معدن سائل لزيادة القوة والمتانة.

وقد تتخلى آبل عن Face ID لصالح مستشعر Touch ID مدمج في زر التشغيل لتوفير المساحة، على غرار بعض أجهزة iPad الحديثة.

وتشير التسريبات إلى وجود كاميرتين خلفيتين بدقة قد تصل إلى 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية تحت الشاشة الداخلية.

شراكات دقيقة وتفاصيل تقنية معقدة

تعتمد آبل أيضا على شركة Fine M-Tec في توريد الألواح المعدنية الداعمة، والتي تصنع باستخدام تقنية الحفر بالليزر لتقليل الضغط على الشاشة، وتبلغ تكلفة كل لوحة دعم ما بين 30 و35 دولارا، ما يعكس تعقيد التصنيع لهذا الجهاز الجديد.

وفقا لمحللي UBS، قد يتراوح سعر الهاتف القابل للطي من آبل بين 1800 و2000 دولار، ما يجعله الأغلى في تاريخ آيفون، ويدخله مباشرة في منافسة مع Galaxy Z Fold 7 وVivo X Fold 5.

وتستهدف آبل شحن ما بين 10 إلى 15 مليون وحدة في العام الأول، رغم أن الأرقام الفعلية قد تكون أقل بسبب الفاقد الإنتاجي وتخصيص الأجهزة لأغراض الصيانة.

رغم دخول شركات كبرى مثل سامسونج وهواوي وموتورولا هذا المجال مبكرا، لا تزال الهواتف القابلة للطي تمثل نسبة صغيرة من السوق، لكن دخول آبل قد يغير ذلك كليا، فهاتف قابل للطي، بلا تجاعيد، بتصميم من التيتانيوم، قد يكون ما يحتاجه هذا السوق للخروج من هامشية الابتكار إلى التيار العام.