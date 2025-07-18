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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم غير مألوف.. هذا هو الآيفون الأكثر تطورا في تاريخ آبل

آيفون القابل للطي
آيفون القابل للطي
شيماء عبد المنعم

بعد سنوات من الشائعات والتكهنات، تشير مصادر موثوقة إلى أن شركة آبل تستعد أخيرا للكشف عن أول هاتف آيفون قابل للطي خلال عام 2026. 

ووفقا لتقارير متعددة من مصادر صناعية وتحليلات خبراء موثوقين، يبدو أن العام المقبل سيشهد إطلاق هاتف آيفون قابل للطي هذا الجهاز المنتظر بشغف.

تصميم شبيه بـ Galaxy Z Fold

بحسب الصحفي الشهير مارك جورمان من بلومبيرج، فإن تصميم آيفون القابل للطي سيكون على غرار هاتف سامسونج Galaxy Z Fold، أي بآلية طي على شكل كتاب، وليس بتصميم "المحار" مثل Z Flip. 

ويتوقع المحلل مينج-تشي كوو أن يبلغ سمك الهاتف بين 9 إلى 9.5 ملم عند طيه، و4.5 إلى 4.8 ملم عند فتحه، أكد مسربون آخرون أن السمك في وضع الفتح قد يصل إلى 4.8 ملم على الأقل.

سيحتوي الهاتف على شاشتان، داخلية تشبه الآيباد وخارجية مثل الآيفون، الشاشة الخارجية ستأتي بقياس 5.5 بوصة، وتعمل كشاشة رئيسية عند طي الجهاز.

أما الشاشة الداخلية فستأتي بقياس 7.8 بوصة، وبدقة 2713 × 1920 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، ما يمنحها طابعا مشابها للآيباد.

أول هاتف آيفون قابل للطي

ووفقا للتسريبات، فإن آبل ستعتمد على لوح معدني أسفل الشاشة الداخلية للحد من التجاعيد عند الطي، وهو ابتكار يعزز متانة الجهاز ويعالج واحدة من أبرز مشكلات الهواتف القابلة للطي.

هيكل من التيتانيوم ومفصلات بتقنية "المعدن السائل"


تشير تقارير كوو إلى أن هيكل الهاتف سيكون مصنوعا من التيتانيوم، بينما تصنع المفصلات من مزيج بين التيتانيوم والفولاذ المقاوم للصدأ. 

وستستخدم آبل تقنية "المعدن السائل" Liquid Metal في المفصلات، ما يعزز المتانة ويقلل من احتمال ظهور التجاعيد في الشاشة.

كاميرات بدقة عالية وتقنية متقدمة

وفقا لمصدر Weibo الشهير Digital Chat Station، سيأتي الهاتف مزود بكاميرتان خلفيتان بدقة 48 ميجابكسل لكل عدسة، وكاميرا أمامية مزدوجة لكلا من الشاشة الداخلية والخارجية.

وستحتوي الشاشة الداخلية على كاميرا تحت الشاشة USC، والخارجية تضم كاميرا داخل ثقب Punch Hole.

مستشعر بصمة جانبي بدلا من Face ID

من أجل توفير المساحة الداخلية، يعتقد أن آبل ستستغني عن تقنية Face ID وتعتمد بدلا منها على مستشعر بصمة في زر الطاقة الجانبي، تماما كما في بعض طرازات iPad.

تعمل آبل على تقليص حجم المكونات، مثل معالج الشاشة، لزيادة مساحة البطارية، ومن المتوقع أن تستخدم خلايا بطارية عالية الكثافة مشابهة لتلك المخطط استخدامها في هاتف iPhone 17 Air القادم، ما يعزز عمر البطارية بشكل ملحوظ.

السعر الأعلى في تاريخ الآيفون

تشير تقديرات متعددة إلى أن السعر سيتراوح بين 1800 و2500 دولار أمريكي، مما قد يجعله أغلى هاتف آيفون على الإطلاق. 

ورغم السعر المرتفع، يتوقع أن يجذب الجهاز شريحة واسعة من جمهور أبل، خاصة من يبحثون عن التجربة الأحدث والأكثر تميزا.

موعد الإطلاق

دخل الهاتف حاليا في مرحلة "تقديم المنتج الجديد" NPI في مصانع فوكسكون منذ مارس الماضي، ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإنتاج الكمي في أواخر الربع الثالث أو بداية الربع الرابع من عام 2025، استعدادا لإطلاقه في النصف الثاني من 2026، بحسب المحللين كوو وجيف بو.

أول آيفون قابل للطي أغلى هاتف آيفون سامسونج Galaxy Z Fold

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