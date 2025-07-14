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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خسارة كبيرة لمستخدمي آيفون.. آبل توقف الدعم لهذه الأجهزة

Apple
Apple
احمد الشريف

أعلنت Apple في السابع من يوليو 2025 عن إضافة سبعة من أجهزتها القديمة إلى قائمتها الرسمية للمنتجات Vintage، قبيل إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 المتوقعة في سبتمبر. 

يأتي هذا التحديث ضمن سياسة الشركة القائمة على تصنيف الأجهزة بعد انقطاعها عن البيع لدعم المستخدمين بإمكانية الإصلاح ضمن فترات معينة، دون التأكيد على توفر الدعم أو قطع الغيار المستقبلية .

أجهزة iPhone

أدرجت Apple نسخة iPhone 8 بسعة 128 GB ضمن فئة Vintage، لتنضم إلى الإصدارات الأخرى (64 و256 GB) التي تم تصنيفها مسبقًا. ويرجع ذلك إلى توقف بيعها لفترة تجاوزت الخمس سنوات، ما يضعها ضمن الفئة التي قد يبدأ دعمها بالتراجع تدريجيًا.

جهاز Mac Pro 2013 (Cylindrical – "Trash Can")

هذه النسخة من Mac Pro 2013 ذات التصميم الأسطواني، المعروفة باسم "Trash Can"، أُدرجت ضمن قائمة Vintage يوم 11 يوليو 2025، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات على توقف بيعها في ديسمبر 2019.
رغم تقدير التصميم الحراري في البداية، واجهت قيودًا كبيرة مثل قلة قابليته للترقية داخليًا، مما دفع Apple للعودة إلى تصميم برج تقليدي في عام 2019 .

أجهزة أخرى ضمن القائمة

أضافت Apple الأجهزة التالية إلى فئة Vintage أيضًا، MacBook Air مقاس 13″ لعام 2019 و iMac لعام 2019 وiPad Pro إصدار 2018 بنسختي 11″ و12.9″ (الجيل الثالث) .

تصنيف Vintage مقابل Obsolete

وفق سياسة Apple  تصنف الأجهزة Vintage بعد مرور خمسة إلى سبعة سنوات من آخر بيع رسمي، وتظل مشمولة بخدمات الإصلاح طالما توفرت قطع الغيار.

بعد مرور سبع سنوات، تتحول المنتجات إلى فئة Obsolete، حيث يتوقف دعمها تمامًا قطعًا وخدماتًا .

بالإضافة إلى الأجهزة السابقة، أزالت Apple أيضًا بعض الأنظمة مثل AirPort Express وTime Capsules وفئة AirPort Extreme من قائمة Vintage إلى Obsolete.

مع اقتراب إطلاق iPhone 17 المرتقب في سبتمبر، تؤكد هذه التحركات السياسة الواضحة لدى Apple، وضع أجهزة قديمة ضمن فئة Vintage لتقليص الدعم الفني والإصلاحات تدريجيًا، تمهيدًا لفصلها النهائي عند تحولها إلى Obsolete.

بالنسبة لمستخدمي iPhone 8 أو Mac Pro 2013، قد يكون هذا الوقت مناسبًا للتخطيط للترقية، خاصة مع احتمالية تقلص خيارات الصيانة والتوافق مستقبلاً.

Apple هواتف iPhone 17 iPhone 17

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