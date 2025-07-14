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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تأجيل إطلاق جهاز Apple Home Hub الذكي بسبب تأخر تطوير Siri والمزايا التفاعلية

Apple
Apple
احمد الشريف

أفاد الصحفي الموثوق مارك جورمان في تقرير حديث أن آبل كانت تخطط لإطلاق جهاز Home Hub الذكي في شهر مارس الماضي، لكن تم تأجيله إلى أجل غير مسمى نتيجة الاعتماد الكبير على ميزات Siri الشخصية، التي لم تجهز بعد وتم تأجيل إطلاقها أيضًا.

وفي النشرة الأسبوعية Power On التي نشرها هذا الأسبوع، كشف غورمان عن سبب إضافي لهذا التأخير، وهو أن الجهاز يعتمد على إصدار جديد من واجهة App Intents، والتي ستتيح لـ Siri التحكم في التطبيقات بدقة أكبر من خلال الأوامر الصوتية. وبما أن هذه التقنية نفسها لم تكتمل بعد، فإن مشروع Home Hub ما زال في حالة "تعليق مؤقت".

Home Hub: تصميم يشبه HomePod بشاشة

سيأتي الجهاز، والذي يُطلق عليه أحيانًا اسم HomePod المزود بشاشة، حسب التسريبات بشاشة مربعة بحجم يتراوح بين 6 و7 إنشات، ويعمل بشريحة A18 الداعمة لتقنيات Apple Intelligence الجديدة.

من المتوقع أن يُستخدم الجهاز في التحكم بالأجهزة الذكية المنزلية  أو إجراء مكالمات FaceTime عبر الشاشةو عرض معلومات سياقية عبر Siri المطور، و العمل كنظام أمني منزلي عند توصيله بكاميرا منزلية ذكية من تصميم آبل

وسيكون من الممكن تركيبه على قاعدة تحتوي على مكبر صوت أو تثبيته على الحائط، بما يجعله أداة مركزية للتحكم في المنزل الذكي.

هل يتأخر الإطلاق إلى ما بعد 2025؟

كان قد ذكر المحلل المعروف في سلسلة التوريد مينغ-تشي كو  في مارس الماضي أن الجهاز سيدخل مرحلة الإنتاج الضخم في الربع الثالث من عام 2025. لكن نظرًا لأن الميزات الشخصية لـ Siri لم يتم إطلاقها بعد، باتت هناك شكوك قوية حول ما إذا كان هذا الجدول الزمني لا يزال قائمًا.

حتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي من آبل حول موعد إصدار Home Hub، لكن من الواضح أن نجاحه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتكامل Siri المطوّر وتقنيات Apple Intelligence، والتي تشكل محور تجربة المستخدم القادمة في بيئة أجهزة آبل الذكية.

Apple آبل App Intents

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