آبل تستعد لإطلاق iPhone 17 Air بلون جديد باهت يكاد يخلو من الألوان

تشير تسريبات جديدة إلى أن هاتف آبل الرائد لهذا العام — iPhone 17 Air فائق النحافة — سيواصل الاتجاه الذي تتبعه الشركة مؤخرًا في اعتماد ألوان هادئة تفتقر إلى الحيوية.

ووفقًا لمصدر مترجم، من المحتمل أن يشهد الهاتف لونًا أزرق جديدًا لم تستخدمه آبل من قبل.

ورغم أن اللون الجديد قد يبدو مثيرًا للاهتمام، إلا أن التسريبات تشير إلى أنه أزرق فاتح جدًا لدرجة أنه يبدو أبيض تحت إضاءة معينة، وهو ما يشبه توجه بعض الشركات الأخرى مثل سامسونج، التي اعتمدت لون “Silverblue” في هاتف Galaxy S25 Ultra، وهو لون لا يميل بوضوح إلى أي درجة لونية مميزة.

خيارات ألوان أفضل في الإصدار الأساسي

من ناحية أخرى، تشير تقارير مختلفة إلى أن الإصدار الأساسي من iPhone 17 قد يحصل على خيار لوني أكثر جرأة، وهو اللون البنفسجي، الذي يُقال إنه أكثر جاذبية من النسخة البنفسجية لهاتف iPhone 14، لكنه لا يزال أقل عمقًا من اللون البنفسجي الملكي الذي قدمته آبل في iPhone 12.

مخاوف تتعلق بجودة الشاشة في iPhone 17 Air

بعيدًا عن الألوان، تواجه آبل تحديات تقنية في هاتف iPhone 17 Air، أبرزها تقارير عن تعرض شاشات الهاتف للتشقق.

ويعود ذلك إلى استخدام لوحة LTPO OLED فائقة النحافة، وهو ما تطلبته تصميمات الهاتف الجديدة.

ويُذكر أن هذه اللوحة تُستخدم بهدف رفع معدل التحديث إلى ما بعد 60 هرتز، وهو ما يمثل نقلة لطالما طال انتظارها في هواتف آبل الرائدة.

منافسة الألوان الباهتة مع Galaxy S25 Edge

اللون ليس عنصر المفاجأة الوحيد، إذ إن هاتف Galaxy S25 Edge من سامسونج — المنافس المباشر لـ iPhone 17 Air — يعاني من نفس المشكلة، حيث يأتي بثلاثة ألوان باهتة: Titanium Jet Black، وTitanium Silver، وTitanium Icy Blue، وتبدو آخر لونين أقرب إلى درجات اللون الأبيض.

موعد الإطلاق واستراتيجية آبل الجديدة

من المتوقع أن يحل iPhone 17 Air محل طرازات Plus، وسيتم الكشف عنه رسميًا مع باقي سلسلة iPhone 17 في وقت لاحق من هذا العام.

وتبقى التساؤلات قائمة حول قدرة الهاتف الجديد على تحقيق مبيعات توازي منافسه من سامسونج، خاصة في ظل محدودية خيارات الألوان وبعض المخاوف التقنية.