صعود جديد لآيفون في الصين بعد عامين من التراجع

شهدت مبيعات iPhone انخفاضًا كبيرًا في السوق الصينية بين عامي 2023 و2024، مع تدنٍ وصل إلى 50% في بعض الأشهر، نتيجة منافسة قوية من هواوي وفيفو وشيومي، وتوترات تجارية وتخفيضات غير موجودة في الهواتف المحلية.

ومع ذلك، نجحت Apple في الانعكاس هذا الموسم بالتخطيط الاستراتيجي خلال الربع الثاني من 2025، مستفيدة من الخصومات قبل مهرجان "618" وتعزيز عروض الاستبدال.

وفق Counterpoint Research، ساعد ما سبق على زيادة المبيعات بنسبة 8% على أساس سنوي بين 1 أبريل و22 يونيو، للمرة الأولى منذ منتصف 2023.

لماذا كانت الخصومات فعالة؟

أثناء الاستعداد للمهرجانات السنوية للبيع، مثل "618"، طرحت Apple خصومات تصل إلى 2,530 يوان (حوالي 351 دولارًا) على iPhone 16، ودعمت برامج الاستبدال لرفع قيمة الأجهزة المستعملة، كما جمعت بين دعم حكومي (حتى 500 يوان للهاتف) والإعلانات المكثفة على منصات مثل JD وTmall.

وقد ارتفع تدفق الأجهزة الأجنبية (معظمها iPhone) من 3.50 مليون إلى 3.52 مليون وحدة بين أبريل ومايو، مما يفوق أرقام الشهر نفسه من العام السابق .

المنافسة المحلية تتصاعد

بالرغم من عودة مبيعات iPhone، تواصل هواوي التفوق في السوق الصيني بمبيعات ارتفعت بنسبة 12% في الربع ذاته، مدعومة بولاء المستهلكين للتقنية المحلية، السياسية الصناعية للمقاطعة، وتوسع في أجهزتها الذكية خصوصًا في الفئة الرائدة .

ماذا يعني هذا الانتعاش لشركة Apple؟

يرتبط انتعاش مبيعات iPhone في الصين ارتباطًا وثيقًا بأسواق أمريكا والشرق الأوسط واليابان، إذ ارتفعت مبيعات iPhone عالميًا بنسبة 15% في أبريل ومايو بفضل أداء الأسواق الأمريكية والصينية .

إلا أن نجاح واجتماع مبيعات الأجهزة قد تكون مؤقتة، خاصة مع توقع تخفيض الدعم الحكومي للهواتف في النصف الثاني من العام، إلى جانب استراتيجية Apple بالعمل لتفادي الرسوم الجمركية عبر نقل التصنيع للهند .

تحقق Apple مكاسب أولى في الصين بعد سنتين من التراجع، لكنها ما تزال تتحرك بعناية في مواجهة تنافس محلي حاد وتغيرات سياستية واقتصادية.

يشير المستقبل القريب إلى أن الأسابيع القادمة ستحدد إن كانت هذه العودة بداية لاستعادة مستمرة أو مجرد استراحة في طريق متقلب.