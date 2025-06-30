تسريبات جديدة لآبل.. تنقل شعارها وشاشة أكبر في iPhone 17

تتداول الشائعات مؤخرًا حول إعادة تصميم مرتقبة لهواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max.

ورغم أن لا شيء مؤكد حتى الآن، فقد وردت تقارير متعددة، وإن كانت من عدد محدود من المسربين، تُفيد بأن الكاميرا الخلفية في هواتف iPhone 17 Pro قد تشهد تغييرًا كبيرًا لتشغل كامل الجزء العلوي من ظهر الهاتف.

تغيير في موضع شعار آبل؟

المسرب Majin Bu، أحد أبرز المصادر التي تحدثت عن هذا التغيير، أشار في منشور حديث إلى أن التصميم الجديد قد يدفع شركة آبل إلى نقل شعارها لأسفل الهاتف.

وبحسب الصور التي شاركها، فإن شعار آبل سيكون متمركزًا في الجزء السفلي من ظهر الهاتف، أسفل وحدة الكاميرا الجديدة.

يدّعي Bu أن مصدر هذه المعلومات هو شركة متخصصة في تصنيع الأغطية الواقية لهواتف iPhone 17 Pro، وقد أكدت هذه الشركة أنها بدأت بالفعل العمل على أغطية تتوافق مع التصميم الجديد.

تاريخ سابق في تغيير الشعار

رغم أن تغيير موضع الشعار قد يبدو غير ضروري من الناحية العملية، إلا أن آبل سبق أن قامت بذلك.

ففي عام 2019 ومع إطلاق iPhone 11، تم نقل شعار آبل من الجزء العلوي إلى وسط ظهر الجهاز.

هذا التعديل جاء في إطار توحيد التصميم بعدما أُزيلت كلمة "iPhone" من الجزء السفلي للهاتف.

أول تعديل كبير لوحدة الكاميرا منذ iPhone 11

في حال صحّت التسريبات، فإن هذا سيكون أول تعديل رئيسي في تصميم الكاميرا منذ سنوات، وتحديدًا منذ إطلاق iPhone 11.

تشير التغييرات المتوقعة إلى أن الكاميرات الثلاث ستبقى في الجانب الأيسر، لكن سيتم نقل فلاش الكاميرا ومستشعر LiDAR إلى الجهة اليمنى من الوحدة.

نظام تبريد جديد قد لا يرى النور

وفي تسريب سابق، ذكر Majin Bu أن iPhone 17 Pro قد يأتي مع نظام تبريد بالغرفة البخارية (vapor chamber)، لكن لاحقًا أشار إلى أن هناك تحديات تقنية قد تمنع تنفيذ هذا النظام في النموذج النهائي.

بين المفاجآت والواقعية: ماذا تحضر آبل؟

من المعروف أن آبل تحافظ بشدة على سرية تصاميمها، لذا لا يمكن الجزم بصحة التسريبات الحالية.

لكن، بالنظر إلى التنافس القوي مع سلسلة Galaxy S25 المرتقبة، فإن آبل قد تسعى لجذب الانتباه بتصميم أكثر جرأة هذه المرة، خصوصًا أن سامسونج لم تُجرِ تغييرات كبيرة على تصميم هواتفها في السنوات الأخيرة، مكتفية بتحسينات طفيفة.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كانت آبل ستقدم فعلًا تصميمًا جديدًا كليًا لهواتفها الرائدة، أم ستظل متمسكة بالفلسفة التصميمية المعتادة. الوقت وحده كفيل بكشف الحقيقة.