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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة جديدة في iOS 26 لحماية مستخدمي iPhone من الرسائل الاحتيالية

iPhone
iPhone

إذا كنت من مستخدمي iPhone وشعرت بالملل من رسائل الاحتيال النصية التي تطالبك بدفع رسوم مرور أو تزعم أن هناك طردًا لم يُسلّم بسبب نقص في الدفع، فهناك أخبار سارة.

بدأت أبل في اتخاذ خطوات جادة للتصدي لهذا النوع من الرسائل عبر تحديث جديد لتطبيق الرسائل في نظام iOS 26.

العديد من حملات الرسائل الاحتيالية تعتمد على إثارة الذعر العاطفي بدلاً من المنطق. 

أحد الأمثلة الشائعة هي رسالة تبدو وكأنها من البنك الخاص بك، تخبرك بوجود سحب كبير يتم معالجته.

تصاب بالقلق، وتتفاعل فورًا عبر مشاركة معلومات شخصية، لتكتشف لاحقًا أنك وقعت ضحية احتيال.

ميزة "فلترة الرسائل" في تطبيق الرسائل

أبل أضافت أدوات جديدة لمواجهة هذه التهديدات. في نظام iOS 26 والمتوفر حاليًا عبر نسخة المطورين، يمكنك تفعيل خاصية "فلترة الرسائل" عبر الخطوات التالية:

افتح تطبيق Messages، ثم اضغط على الزر الأزرق في الزاوية العلوية اليمنى، واختر Manage Filtering. ستظهر لك قائمة جديدة يمكن من خلالها تفعيل الخيارين التاليين:

فعل Screen Unknown Senders، سيتم إخفاء إشعارات الرسائل التي تصلك من مرسلين غير معروفين، ونقلها تلقائيًا إلى قائمة منفصلة باسم "Unknown Senders".

علاوة على وجود خاصية Filter Spam التي تعمل  على إخفاء إشعارات الرسائل التي تُصنف كرسائل مزعجة أو احتيالية، ونقلها إلى مجلد خاص باسم "Spam".

كيف تصل إلى هذه الرسائل؟

رغم أن هذه الرسائل لن تظهر في صفحة المحادثات الرئيسية ولن تتلقى إشعارات بها، فإن بإمكانك الوصول إليها في أي وقت عبر الضغط مجددًا على الزر الأزرق العلوي في تطبيق الرسائل. 

ستظهر لك قائمة بأربعة مجلدات مستقلة، وهي Messages: المحادثات العادية، Unknown Senders: رسائل من أرقام غير معروفة، بالاضافة إلى مجلد Spam وهي  الرسائل التي تم تصنيفها كمزعجة أو احتيالية، علاوة على مجلد Recently Deletedوهو مجلد الرسائل المحذوفة مؤخرًا

كل ما عليك هو اختيار المجلد الذي ترغب في استعراضه، سواء للاطلاع على الرسائل غير المعروفة أو المزعجة، ومعرفة التفاصيل.

موعد الإطلاق الرسمي

هذه الميزة ستصل إلى جميع المستخدمين بشكل رسمي مع إطلاق نظام iOS 26 في سبتمبر المقبل. أما من يستخدمون نسخة المطورين التجريبية، فيمكنهم الاستفادة منها ابتداءً من الآن.

تحديث أبل هذا يُعد خطوة كبيرة نحو تعزيز أمان المستخدمين الرقمي، وحماية بياناتهم من محاولات الاحتيال المتكررة التي باتت تهدد مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم.

iPhone نظام iOS 26 تطبيق Messages

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