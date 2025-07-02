الأنحف لعام 2025.. أهم مواصفات هاتف iPhone Air

تواجه شركة Apple العديد من المشاكل المتعلقة بالشاشات في سلسلة هواتف iPhone 17 وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن Apple قد تضطر إلى قطع علاقاتها مع BOE هذا العام. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل يبدو أن طراز iPhone 17 Air الجديد من الشركة يعاني من مشكلة تشقق شاشاته فائقة النحافة باستمرار.

مواصفات هاتف iPhone Air

لطالما سعت شركة BOE الصينية إلى كسب ود آبل لسنوات، لتزويدها بالشاشات. في المقابل، غأن BOE تتخلف دائمًا في جانب أو آخر، وتفشل باستمرار في الحصول على طلبات تعادل ما تحصل عليه سامسونج وإل جي ويعد آيفون 17 إير هو الطراز الرائد الجديد من آبل لهذا العام، وسيحل محل آيفون بلس الذي حل سابقًا محل آيفون ميني. تأمل آبل أن يكون آيفون إير، على عكس ميني وبلاس، طرازًا أكثر نجاحًا وأقل تراجعًا في المبيعات مقارنةً بسابقيه ومن المتوقع أن يكون سمك الهاتف حوالي 5.5 مم، لذا فإن لوحة OLED الخاصة به أنحف من المعتاد.

مواصفات هاتف iPhone 17 Air

ونتيجة لذلك، تتشقق طبقة الطلاء الدقيقة عند الحواف حيث تنحني اللوحة. تُستخدم هذه الطبقة من الطلاء لمنع الغبار والرطوبة وحتى الأكسجين من دخول اللوحة. إذا تشققت هذه الطبقة، فإنها تؤدي إلى عمر افتراضي أقصر بكثير للشاشة، بالإضافة إلى مشاكل أخرى أيضًا.

مواصفات هاتف iPhone 17 Air

تجادل Apple من أجل خفض تكاليف التصنيع من خلال الإشارة إلى هذه الشقوق، قائلة إنها ستؤدي إلى المزيد من النفقات من جانب الشركة في المستقبل. لا تزال Samsung و LG تتنافسان على المزيد من الحصص

اعتبارًا من الآن، من المتوقع أن توفر Samsung حوالي 70 مليون وحدة، بينما ستزود LG Apple بحوالي 43 مليون وحدة. إذا نجحت شركة BOE في استيفاء متطلبات الجودة الخاصة بشركة Apple العام المقبل، فقد تتمكن من البدء بتوريد شاشات هواتف iPhone 17 أيضًا. وهذا سيضمن أيضًا قدرتها على بدء التحضير لسلسلة هواتف iPhone 18.

في النهاية يبدو أن سلسلة iPhone 17 ستكلف على الأرجح أكثر من سلسلة هواتف iPhone 16. ليست الشاشات فقط هي التي تشهد ترقية، ولكن ذاكرة الوصول العشوائي أيضًا. من المتوقع أن يتميز خط iPhone 17 بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت في جميع المجالات.