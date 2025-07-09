آبل تمنع أي مكالمات فيديو على facetime بها لقطات عري أو بدون ملابس

أقدمت شركة آبل الأمريكية على خطوة جريئة تحسب لها، من خلال تحديث جديد لتطبيق المكالمات الشهير الخاص بها FaceTime، يمنع أي عرض لـ لقطات عري أو خلع ملابس.

وبحسب موقع فون آرينا، سيتضمن تحديث iOS 26 القادم من آبل هذه الميزة، والذي من شأنه الإيقاف التلقائي للصور والفيديو اذا أقدم أي مستخدم على خلع ملابسه أثناء المكالمة.

ومن خلال ضغطة على الشاشة سيعود الصوت والفيديو للعمل من الجديد، وهنا تكمن فكرة التحديث الجديد بتوصيل مفهوم الإستفادة منه بالشكل الصحيح، بعيداً عن ممارسات أخرى ستصبح نقمة لا نعمة فيما بعد.

وفي حالة الاستمرار فيما تحذر منه آبل، سيكون على أي من الطرفين إنهاء المكالمة فوراً بعد الشعور بالملل جراء تكرار انقطاع الصوت والفيديو في المكالمة.

وبحسب خبراء فالهدف من هذا التحديث هو حماية الأطفال الذين يستخدمون مكالمات الفيديو، ورفع الوعي الخاص بهم بكيفية الإستخدام الصحيح للتكنولوجيا، وحتى الآن لم تعلق آبل عن التحديث.

التساؤلات حول ما حدث عما إذا كان توجها جديدا من آبل، أم مجرد عطل وسيتم إصلاحه.