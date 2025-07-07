بتصميم مذهل.. تسريبات جديدة لهاتفي Apple iPhone 17 Pro وPro Max

تسريبات عديدة قد ظهرت مؤخرا حول هاتفي Apple iPhone 17 Pro وPro Max، والتي أتت بتُتصميمًا مثيرًا للاهتمام. ومن المرجح أن تستخدم الشركة كاميرا ديناميكية مع شعار Apple مُعاد وضعه على ظهر الهاتف، وذلك لأول مرة في تاريخها!

بالحديث عن التغييرات، قد تستخدم آبل تصميمًا بإطار من الألومنيوم يحتضن نتوء الكاميرا. وخلافًا لوحدة العدسة المربعة المميزة، قد تستخدم آبل تصميمًا مستطيلًا، يغطي الجزء العلوي من الغطاء الخلفي بثلاث عدسات وفلاش LED.

قد تقوم أبل بنقل علامة Apple التجارية على سلسلة هواتف iPhone 17 وتحريكها إلى مستوى أقل قليلاً من ذي قبل عند رؤيتها من الارتفاع الكامل للجهاز.

مواصفات هاتف iPhone 17 Pro/Max

على الجانب الآخر قد تعتمد شركة Apple هذا التغيير بفضل إعداد MagSafe . قد تحجب الحلقة المغناطيسية في المنتصف ، مما قد يؤدي إلى انخفاضه.

بخلاف ذلك، فإنّ وضع العدسات في هاتفي iPhone 17 Pro/Max هو نفسه الموجود في الطرز السابقة. لكنّ ماسح LiDAR والفلاش يظهران الآن على الجانب الأيمن.

في السياق نفسه قد واجهت شركة أبل العديد من الانتقادات بسبب "غياب الإبداع" في تصميم آيفون وذلك لاستخدام الشركة نفس تصميم الكاميرا المربعة في الخلف مع تحسينات طفيفة منذ آيفون X. لكن هذا العام، قد نشهد تصميمًا جديدًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التغييرات ظاهرة فقط في الصور المُقدمة، وقد تُحدّث Apple استراتيجية تصميم iPhone 17 حتى إطلاقه الرسمي وفي المقابل، فإن أفضل ما يجب مراعاته هو وجود اختلافات كبيرة في أجهزة iPhone الجديدة هذه المرة

