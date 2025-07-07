تخفيضات آبل في الرابع من يوليو .. عروض قياسية على iPad وiPad mini

بين الجمعة السوداء وإثنين الإنترنت، تأتي عطلة نهاية هذا الأسبوع كمحطة مؤقتة لعشّاق الصفقات، حيث ما زالت تخفيضات الرابع من يوليو سارية، لكن أجواء التخفيضات على وشك أن تتغيّر مع اقتراب انطلاق حدث Amazon Prime Day يوم الثلاثاء، 8 يوليو.

وفي هذه الفترة، ما زالت الأسعار الحالية لعروض آبل في السوق أفضل بكثير مما ستحصل عليه إذا توجهت إلى متجر آبل نفسه، المعروف بندرته الشديدة في تقديم خصومات سواء على الإنترنت أو في فروعه.

أفضل أسعار على أجهزة iPad و iPad mini

حالياً، يحقق كل من iPad و iPad mini الجديدين أفضل أسعار لهما على الإطلاق، وقد لاحظ المتابعون أن هذه الأجهزة اللوحية، رغم حداثتها، شهدت خصومات جذابة قد لا تتكرر كثيراً.

أسعار AirPods تعود للارتفاع... مؤقتاً

أما بالنسبة لسماعات AirPods، فقد ارتفعت أسعارها قليلاً مقارنة بالخصومات الموسمية السابقة، رغم أن جميع الإصدارات الأربعة ما تزال مخفّضة. إلا أنه من المتوقع أن تعود للانخفاض مجددًا مع انطلاق Prime Day، لذلك إن لم تكن في عجلة من أمرك، قد يكون من المفيد الانتظار لبضعة أيام إضافية.

انتهاز الفرصة الآن قد يكون الخيار الأفضل

عروض آبل تُعرف بتقلّبها، تمامًا مثل الطقس الصيفي، وغالبًا ما تختفي بسرعة. لذا، إذا وجدت عرضًا يناسب ميزانيتك، لا تنتظر كثيرًا.

ومع اقتراب Prime Day، ستكون الأيام القادمة حاسمة للحصول على منتجات آبل بأسعار منافسة لا تقدمها الشركة عادة عبر قنواتها الرسمية.