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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تنافس Apple Watch.. هواوي D2 من هواوي بمواصفات غير مسبوقة

ساعة هواوي ووتش دي 2
ساعة هواوي ووتش دي 2
لمياء الياسين

بعد إطلاقها لأول مرة في أوروبا في سبتمبر 2024، طُرحت ساعة هواوي ووتش دي 2 في الصين وبعض الأسواق الآسيوية الأخرى . 

ويبدو الآن أن هواوي تُطلق ساعتها الذكية الجديدة في الهند، حيث تُشير قائمةٌ إلكترونيةٌ إلى قرب إطلاقها. إليك أهم مواصفاته

مواصفات ساعة هواوي D2 

تتوفر ساعة هواوي D2 باللونين الأسود والأبيض وتأتي بالعديد من الميزات الرئيسية أبرزها الشاشة فهي ستأتي بشاشة AMOLED بقياس 1.82 بوصة في الأمام. كما ستتوفر مع العديد من أجهزة الاستشعار الصحية التي توفر نظام مراقبة ضغط الدم أثناء التنقل، وتخطيط كهربية القلب، ورصد التنفس أثناء النوم، ومراقبة مستوى الأكسجين في الدم SpO2.

 تشمل الميزات البارزة الأخرى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، وهيكل مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP68، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وغيرها الكثير.

ميزات ساعة هواوي D2

 تدعم ساعة هواوي D2 أيضًا تتبع ضغط الدم وأكثر من 80 وضعًا للتمرين، بالإضافة إلى خاصية الكشف التلقائي لستة أنشطة شائعة. بشحنة واحدة كاملة، تدوم الساعة الذكية حتى 6 أيام. 

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