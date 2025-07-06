تدعم الغوص حتى 40 مترًا| هواوي تطلق سلسلة WATCH FIT 4.. إليك أهم مواصفاتها

أطلقت هواوي سلسلة ساعاتها الذكية WATCH FIT 4. وتتضمن السلسلة طرازين وهما WATCH FIT 4 وWATCH FIT 4 Pro وقد طُرحت هذه الساعات لأول مرة في السوق الأوروبية في مايو من هذا العام.

ساعة هواوي واتش فيت 4

تتميز كلتا الساعتين الذكيتين بشاشة AMOLED مقاس 1.82 بوصة بدقة 480×408 بكسل، وكثافة 347 بكسل في البوصة، وأقصى سطوع 3000 شمعة. توفر الساعتان تتبعًا صحيًا على مدار الساعة، بما في ذلك معدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الأكسجين في الدم، وجودة النوم، ومستويات التوتر، والدورة الشهرية.

يدعم كلا الطرازين أكثر من 100 وضع تمرين، ومكالمات بلوتوث، وعمر بطارية يصل إلى 10 أيام. وهما متوافقتان مع أجهزة Android وiOS، ويستخدمان تطبيق HUAWEI Health.



ميزات ساعة هواوي واتش فيت 4



تعد ساعة FIT 4 Pro مصنوعة من إطار من سبائك التيتانيوم وهيكل من سبائك الألومنيوم. وهي مزودة بنظام GNSS ثنائي النطاق لتتبع الموقع، وتدعم الشحن اللاسلكي، وهي مقاومة للغبار ومعتمدة للغوص حتى عمق 40 مترًا.

تشمل المستشعرات مقياس التسارع، والجيروسكوب، ومقياس المغناطيسية، ومقياس معدل ضربات القلب البصري، والإضاءة المحيطة، والبارومتر، ودرجة الحرارة، وتخطيط كهربية القلب، ومستشعرات العمق.

أما عن تصميم ساعة FIT 4 القياسية فهي تأتي بسمك 9.5 مم ووزن 27 جرامًا. تصميمها مربع بدون حواف، وهي مصنوعة من الألومنيوم. تتضمن المستشعرات مقياس تسارع، وجيروسكوب، ومقياس مغناطيسي، ومعدل ضربات قلب بصري، وإضاءة محيطية، وبارومتر.

يأتي كلا الطرازين مقاومان للماء حتى عمق 5 أمتار، ويدعمان بلوتوث 5.2، وتقنية NFC، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج، والشحن المغناطيسي.

تشمل الميزات تدوين الملاحظات الصوتية، والردود السريعة، والتحكم بالكاميرا والموسيقى

أما عن سعر ساعة FIT 4 هو ١٢,٩٩٩ روبية هندية، وتتوفر بأحزمة باللون الأسود والأبيض والأرجواني والرمادي