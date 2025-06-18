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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاحن Spigen الجديد لساعة Apple Watch يُعيد إحياء ذكريات iMac G3 الكلاسيكي

Apple Watch
Apple Watch
احمد الشريف

في لمسة أنيقة تمزج بين الحنين للماضي والتكنولوجيا الحديثة، أطلقت شركة Spigen إكسسوارًا جديدًا لساعة Apple Watch مستوحى من التصميم الأسطوري لجهاز iMac G3، ضمن سلسلة C1 الخاصة بها والتي تكرّم منتجات Apple الكلاسيكية.

شكل خارجي يحاكي تصميم iMac G3

يحمل الإكسسوار اسم Apple Watch Classic C1 Charger Stand، ويأتي بسعر 34.99 دولارًا. ويُصمم على شكل جهاز iMac G3 المصغر، حيث تأخذ قرص شحن الساعة الذكية مكان شاشة الجهاز الأصلية، في حين يظهر في الواجهة الأمامية فتحة القرص المرن وأزرار تحكم لزيادة إحساس النوستالجيا.

وظيفته؟ حامل أنيق لمكان الشحن

يجب التنويه إلى أن هذا الحامل لا يأتي مزودًا بالشاحن نفسه، بل يعمل كإطار تثبيت وتجميل لشاحن Apple Watch الأصلي الذي تمتلكه مسبقًا. 

كما يدعم الشاحن  أيضًا تقنية الشحن السريع، ما دمت تستخدم قرص شحن متوافق معها. يُسحب كابل الشحن من الجهة الخلفية للتصميم ويُخبأ بطريقة مرتبة، ليحافظ على أناقة مكتبك.

خيارات ألوان كلاسيكية مستوحاة من الماضي

من أجمل ما يميز هذا الحامل هو خيارات الألوان التي تعيدنا إلى أيام iMac الذهبية، وتشمل لون Bondi Blue (اللون الأيقوني الأشهر لـ iMac G3)، ولون Tangerine (برتقالي)، ولون Graphite (رمادي داكن) ولون Ruby (أحمر عميق).

كل هذه الألوان تأتي مع غلاف بلاستيكي شفاف يُبرز تفاصيل التصميم بطريقة تشبه الإصدار الأصلي من الجهاز الذي غيّر شكل الحواسيب المنزلية في أواخر التسعينيات.

جزء من سلسلة C1 الأيقونية

ينضم هذا الإكسسوار الجديد إلى سلسلة Spigen C1، التي تضم أيضًا أغطية لهواتف iPhone وسماعات AirPods مستوحاة من أجهزة Apple الكلاسيكية، مع تصاميم تتنوع بين الحنين والإبداع.

خلفية تاريخية: iMac G3

لمن لا يعرف، فإن جهاز iMac G3 تم طرحه لأول مرة في عام 1998 واستمر إنتاجه حتى 2003. 

كان هذا الجهاز بمثابة بداية جديدة لشركة Apple بعد عودة ستيف جوبز إلى قيادتها، وتميز بتصميمه الشفاف الملوّن وشكله البيضاوي الغريب في ذلك الوقت، وكان يهدف لتوفير جهاز حاسوب سهل الاستخدام مع إمكانية الاتصال المباشر بالإنترنت.

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