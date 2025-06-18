قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
24 قتيلًا و1300 مصاب.. حصاد القصف الإيراني لإسرائيل بعد إطلاق 440 صاروخًا
البصل الأخضر.. كنز غذائي يحمي القلب والعينين ويعزّز المناعة | فوائد غير متوقعة
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 18-6-2025
تكلفة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي في اليوم الواحد 285 مليون دولار
لمسها وقال كلام وحش.. قرار عاجل بشأن موظف متهم بالتحــ.ـرش بزميلته
سلامة المواطنين أولًا.. إزالة عمارة آيلة للسقوط بشارع هدى شعراوي بالإسماعيلية
بوبو يرحّب بالانتقال للزمالك.. وربيع ينتظر مفاوضات الأبيض
البنجر.. غذاء خارق لمحاربة الالتهابات وتعزيز الصحة العامة | اعرف السر
هل يجب تقديم النية في أعمال الخير حتى أحصل على الثواب؟.. الإفتاء تجيب
ميدو يتحرك خلف الكواليس.. تفاصيل قائمة الزمالك الجديدة قبل التعاقد مع المدرب الأجنبي
سماع أصوات طيران حربي يجوب سماء مدينة الرمادي بالعراق
حماس تحذّر الولايات المتحدة من التدخل عسكريا ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تستعد لإطلاق Apple Watch Ultra 3 هذا الخريف بعد غياب عام كامل

آبل
آبل
احمد الشريف

إذا التزمت آبل بخطتها المعتادة، فإننا على الأرجح بصدد إطلاق مجموعة منتجاتها الجديدة في سبتمبر المقبل، وعلى رأسها سلسلة iPhone 17.

 وتشير التوقعات إلى أن الشركة لن تُغفل هذه المرة عشاق ساعة Apple Watch Ultra، حيث من المنتظر الكشف عن الإصدار Apple Watch Ultra 3 إلى جانب Watch Series 11.

ففي العام الماضي، لم تقم آبل بإطلاق إصدار جديد من Ultra واكتفت فقط بإضافة لون جديد من التيتانيوم الأسود إلى Watch Ultra 2.

 ومع اقتراب الخريف، تكون قد مرت قرابة سنتين على آخر تحديث حقيقي في سلسلة Ultra، ما يرفع سقف التوقعات بشأن الجيل الجديد.

دعم محتمل للاتصال عبر الأقمار الصناعية

من أبرز الميزات المحتملة في Apple Watch Ultra 3 هي الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وهي ميزة طال انتظارها وتُعد مفيدة للغاية للمغامرين في الأماكن النائية ومتسلقي الجبال وغيرهم من مستخدمي الساعة في الظروف القاسية.

ستضع  هذه الخطوة آبل في مواجهة مباشرة مع علامات تجارية مثل Garmin التي توفر بالفعل أجهزة تدعم الاتصال بالأقمار الصناعية لحالات الطوارئ.

التوافق مع نظام watchOS 26 الجديد

يتزامن إطلاق Ultra 3 المحتمل مع إصدار نظام watchOS 26 الذي كشفت عنه آبل مؤخرًا. ويتضمن النظام لغة تصميم جديدة وميزات أكثر ذكاءً في جميع أركانه.

التغيير الأبرز في التصميم يُعرف باسم Liquid Glass، وهو نظام تصميم تفاعلي يجعل القوائم والنوافذ المنبثقة أكثر ديناميكية، مع تأثيرات ضوئية وعمق بصري يتفاعل مع حركة المستخدم داخل الواجهة. النتيجة هي تجربة مرئية أكثر انسيابية وحيوية.

كما أضافت آبل ضمن watchOS 26 ميزة جديدة داخل تطبيق التمارين تُدعى Workout Buddy، وهي مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصة Apple Intelligence. 

توفر هذه الميزة توجيهًا صوتيًا لحظيًا استنادًا إلى معدل ضربات القلب، والسرعة، والمسافة، وحلقات النشاط، والأداء السابق. وهي إضافة مثالية لمستخدمي Ultra أثناء التدريبات الخارجية أو تحدي قدراتهم القصوى.

شاشة ساطعة من الجيل السابق مستمرة

من المتوقع أن تحتفظ Apple Watch Ultra 3 بنفس الشاشة الساطعة المستخدمة في Ultra 2، والتي تبلغ درجة سطوعها 3,000 شمعة، وهي أعلى من سطوع شاشة الجيل الأول الذي وصل إلى 2,000 شمعة فقط. مما يعني أن الرؤية في ضوء الشمس المباشر ستظل ممتازة.

هل حان وقت الترقية؟

بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يستخدمون الجيل الأول من Apple Watch Ultra، فإن الإصدار الجديد قد يكون أخيرًا التحديث الذي يستحق الانتقال إليه، خاصة بعد عامين من التطوير.

هذا النمط من التطوير البطيء والمتقن قد يكون نهجًا أفضل للصناعة التقنية. فليس من الضروري إصدار منتج جديد كل عام، بل يمكن تحقيق قفزات حقيقية في الابتكار عندما يُمنح الوقت الكافي.

هل تصدر آبل Ultra 3 هذا العام فعلًا؟

بعد غياب إصدار جديد في 2024، أصبحت التوقعات مرتفعة للغاية. وإن قررت آبل تأجيل الإصدار مرة أخرى، فقد نرى حماسًا غير مسبوق لـ Ultra 4 في عام 2026.

 وفي حال امتد الغياب إلى ثلاث سنوات، فربما نترقب إضافة ضخمة فعلًا  مثل ميزة قياس مستوى السكر في الدم مثلًا. ولم لا؟

آبل iPhone 17 iPhone

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمدي نجاد

حقيقة مقـ تل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد

مواعيد غلق المحلات والمولات

عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025

مشروع قانون الإيجار القديم

محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم

زيزو

آخر 9 شهور في عقده .. مفاجأة غير محسوبة تخص زيزو

صورة أرشيفية

رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم

الايجار القديم

عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة

الفنان القدير الراحل نور الشريف

مصدومة.. أول تعليق من ابنة الراحل نور الشريف بعد انهيار منزله في السيدة زينب |خاص

أشرف بن شرقي

بعد صورة بن شرقي| السنوس قالب السوشيال ميديا.. تفاصيل أغرب بديل للتدخين

ترشيحاتنا

لوتس اليترا موديل 2025

لوتس اليترا الجديدة suv.. تجميع بين الأداء القوي والتكنولوجيا المتقدمة

هاتف X Fold5

الأنحف على الإطلاق.. فيفو تطلق هــاتف Vivo X Fold 5 القابل للطي

جايكو J5 موديل 2025

مواصفات جايكو J5 موديل 2025

بالصور

البصل الأخضر.. كنز غذائي يحمي القلب والعينين ويعزّز المناعة | فوائد غير متوقعة

فوائد تناول البصل الأخضر
فوائد تناول البصل الأخضر
فوائد تناول البصل الأخضر

البنجر.. غذاء خارق لمحاربة الالتهابات وتعزيز الصحة العامة | اعرف السر

فوائد تناول البنجر
فوائد تناول البنجر
فوائد تناول البنجر

البابريكا.. بهار شهي وفوائد مذهلة للقلب والمناعة والعينين

فوائد إستخدام البابريكا
فوائد إستخدام البابريكا
فوائد إستخدام البابريكا

في عز الصيف.. أفضل أطعمة ومشروبات لتبريد حرارة الجسم طبيعيًا

مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف
مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف
مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف

فيديو

فضل شاكر

بعد طرحها بأيام .. «الحب وبس» لـ فضل شاكر تتصدّر تريند اليوتيوب

خالد سرحان

سحر وشائعات.. خالد سرحان يكشف سر "الإصابة بالسحر" ويرد بحدة على لوسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد