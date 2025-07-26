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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تطلق النسخة التجريبية العامة من نظام iOS 26 بواجهة "الزجاج السائل"

iOS 26
iOS 26
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل، رسميا عن إتاحة النسخة التجريبية العامة من نظام تشغيل iOS 26، الإصدار القادم لهواتف آيفون، ما يتيح للمستخدمين استكشاف الواجهة الجديدة للنظام قبل الإطلاق الرسمي المقرر في الخريف.

وبات بإمكان مستخدمي آيفون من الطرازات الحديثة، في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، تجربة النظام الجديد عبر التسجيل في موقع آبل، ثم الانتقال إلى الإعدادات > ثم عام > تحديث البرامج > تحديثات النسخة التجريبية.

تغييرات جذرية في واجهة الاستخدام


تعد واجهة iOS 26 واحدة من أكبر التحولات في تصميم نظام iOS منذ عام 2013، حين قدمت آبل التصميم المسطح مع iOS 7.

يأتي التحديث الجديد بواجهة تصميم مبتكرة تعرف باسم الزجاج السائل Liquid Glass، حيث تعتمد على عناصر شفافة ورسوم متحركة ديناميكية تحاكي تدفق الزجاج السائل، في تغيير شامل لشكل الأزرار والقوائم التقليدية.

وتهدف آبل من خلال هذه التجربة إلى منح المستخدمين شعورا أكثر تفاعلية وسلاسة أثناء التنقل بين التطبيقات، مع الاعتماد على التغذية الراجعة من مستخدمي النسخة التجريبية لتعديل وتحسين الواجهة قبل الإصدار النهائي.

تحديثات تشمل أجهزة آبل الأخرى

لم تقتصر التغييرات على آيفون فقط، إذ امتدت الواجهة الجديدة إلى أنظمة تشغيل أجهزة آيباد وماك وApple Watch، ما يعكس توجه الشركة لتوحيد تجربة الاستخدام عبر أجهزتها المختلفة.

إلى جانب التصميم الجديد، شمل التحديث تحسينات وظيفية أبرزها دمج سجل المكالمات والرسائل الصوتية في شاشة واحدة ضمن تطبيق الهاتف، إضافة إلى أدوات متقدمة لتصفية الرسائل والمكالمات المزعجة.

رغم ذلك، غابت تحديثات المساعد الصوتي Siri التي كانت آبل قد وعدت بها في 2024، ومن غير المتوقع طرحها قبل عام 2026.

لكن الشركة أضافت مزايا ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل:

- الترجمة الفورية داخل تطبيقَي iMessage وFaceTime

- البحث البصري داخل لقطات الشاشة، حيث يمكن للمستخدم تحديد عنصر داخل لقطة شاشة للبحث عن منتجات مشابهة على الإنترنت.

الجدول الزمني المعتاد لإصدارات آبل

تتبع آبل تقليدا سنويا لإطلاق تحديثات أنظمة التشغيل، إذ تعلن عنها في يونيو خلال مؤتمرها العالمي للمطورين WWDC، ثم تتيح نسخة تجريبية للمطورين، تليها نسخة تجريبية عامة خلال الصيف، وفي الخريف، بالتزامن مع إطلاق أجهزة آيفون الجديدة، يتم طرح الإصدار النهائي للمستخدمين، حيث يتم تحديث معظم الأجهزة تلقائيا.

iOS 26 آبل آيفون واجهة iOS 26

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