آبل تعلن عن خدمة اشتراك جديدة لحماية أجهزتك بتكلفة أقل

كشفت شركة آبل عن خدمة اشتراك جديدة تدعى AppleCare One، تهدف إلى تبسيط طريقة حماية المستخدمين لأجهزتهم المختلفة.

وبحسب ما ذكره موقع “indiatoday”، تتوفر خدمة آبل الجديدة مقابل 19.99 دولارا شهريا، يمكن للمستخدم تغطية ثلاثة أجهزة من آبل ضمن خطة واحدة، مع إمكانية إضافة أجهزة إضافية مقابل 5.99 دولارا شهريا لكل جهاز.

تستهدف الخدمة الجديدة بشكل خاص المستخدمين الذين يمتلكون عدة منتجات من آبل مثل آيفون وآيباد، وApple Watch، وتمنحهم طريقة موحدة وأكثر توفيرا لإدارة الدعم الفني والصيانة.

تبسيط الحمايةوتوفير في التكلفة

تعد الميزة الأساسية في AppleCare One هي تبسيط الأمور، لا حاجة لإدارة اشتراكات متعددة مثل AppleCare+ لكل جهاز على حدة، بدلا من ذلك، يمكن جمعها جميعا في دفعة شهرية واحدة.

تشمل التغطية الحماية من التلف العرضي مثل السقوط أو تسرب السوائل، دعم البطارية، أولوية في الوصول إلى خدمة عملاء آبل، حماية ضد السرقة أو الفقد، والتي كانت سابقا حصرية لـ آيفون، أصبحت الآن متاحة أيضا لـ آيباد و Apple Watch.

بالنسبة للمستخدمين الغارقين في نظام آبل البيئي، يمكن أن تشكل هذه الخطة وسيلة لتوفير التكاليف، فـ آبل تقول إن استخدام AppleCare One بدلا من ثلاث خطط AppleCare+ منفصلة يمكن أن يوفر حوالي 11 دولارا شهريا.

والأهم أن نوع الأجهزة لا يؤثر على السعر، سواء كنت تغطي آيفون أو ماك أو Apple Watch، السعر يبقى كما هو.

مرونة في الاستخدام دون الحاجة لشراء جديد

لا تشترط الخدمة شراء جهاز جديد للانضمام، يمكن إضافة أجهزة آبل القديمة إلى الاشتراك طالما أنها في حالة جيدة:

- الأجهزة مثل آيفون، آيباد، وماك يجب ألا يتجاوز عمرها أربع سنوات

- السماعات مثل AirPods يجب أن تكون أقل من سنة واحدة

وقد تطلب آبل فحصا تشخيصيا للجهاز أو زيارة لأقرب متجر آبل لتأكيد الحالة.

أيضا، إذا قمت ببيع أو استبدال أحد أجهزتك عبر آبل، سيتم إزالته تلقائيا من خطة AppleCare One، ويمكنك استبداله بالجهاز الجديد بكل سهولة.

نظرا لأن الاشتراك شهري، فلن تكون ملزما بعقود طويلة، ويمكنك تعديل الأجهزة المشمولة في أي وقت.

آبل تقدم تجربة استثنائية في خدمة ما بعد البيع

صرح بوب بورشرز، نائب رئيس قسم التسويق العالمي للمنتجات في آبل، قائلا: “في آبل، نركز على تقديم تجارب استثنائية، AppleCare One مبني على أساس الثقة التي أسسناها مع AppleCare+، ويوفر حماية أسهل وأكثر مرونة للأجهزة التي تعتمد عليها يوميا”.

الخدمة ستكون متاحة بدءا من 24 يوليو، ولكنها ستطرح فقط في الولايات المتحدة في المرحلة الأولى، سواء عبر موقع آبل أو متاجرها أو من خلال أي جهاز آبل، وحتى الآن، لا توجد معلومات عن موعد توفرها في أسواق أخرى.