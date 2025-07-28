بتصميم فريد .. iPhone 17 Pro Max يشعل الحماس قبل إطلاقه

ربما تستعد شركة آبل لأكبر تحديث لكاميرا هواتفها حتى الآن مع سلسلة هواتف iPhone 17 Pro القادمة . ووفقًا لتسريب نشره موقع MacRumors من مصدر مجهول، ستتميز هواتف Pro القادمة بالعديد من إمكانيات الكاميرا الجديدة.4

هاتف iPhone 17 Pro

ويعد من أبرز التحديثات المُتوقعة لهاتف iPhone 17 Pro وجود عدسة مُعاد تصميمها تدعم تقريب بصري يصل إلى 8x. تُمثل هذه قفزة ملحوظة مقارنةً بتقريب 5x الحالي في iPhone 16 Pro Max، وستمنح المستخدمين مرونة أكبر عند تصوير الأجسام من مسافة بعيدة.

ووفقا للتسريبات من المتوقع إن توفر العدسة الجديدة قدرات تكبير مستمرة عبر أطوال بؤرية مختلفة، وهو ما يجعلها أقرب إلى تنوع الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة.

ووفقا للتسريبات ستُطلق أبل تطبيقًا مُخصصًا للكاميرا الاحترافية. سيُوفر التطبيق أدوات مُتقدمة للصور والفيديو، ومن المُتوقع أن يُنافس تطبيقات الجهات الخارجية مثل Halide وFilmic Pro. لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التطبيق سيكون حصريًا لسلسلة هواتف iPhone 17 Pro أم سيتوفر أيضًا للأجهزة القديمة.

ويعد الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن شركة أبل قد تضيف زرًا ثانيًا للتحكم في الكاميرا، هذه المرة على الحافة العلوية للهاتف وذلك على الرغم أنه يُشاع أنها تتجه نحو تصميم هاتف بدون أزرار كما أن زر الكاميرا الحالي لم يحظَ بتقييمات إيجابية تُذكر.

كاميرا سلسلة iPhone 16

في حين يدور الحديث عن تطبيق جديد تمامًا، يشير المصدر أيضًا إلى أن Apple قد تقدم بدلاً من ذلك تحديثًا مهمًا لتطبيق Final Cut Camera الحالي.

وبعيدًا عن تحسينات الكاميرا، يزعم التسريب أن هاتف iPhone 17 Pro سيأتي بلمسة نهائية جديدة تشبه النحاس وقد يتميز بشعار Apple في وسط الظهر.

من المتوقع أن تُعلن شركة آبل عن سلسلة هواتف iPhone 17 في سبتمبر. وإذا ثبتت صحة نصف هذه الشائعات المتعلقة بالكاميرا، فستُمثل طرازات Pro تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بسابقاتها.