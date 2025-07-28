قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
داعياً لزيادة القصف.. بن غفير: أرسلوا القنابل لا المساعدات إلى غزة
الحوثيون يهددون باستهداف سفن الشركات المتعاملة مع موانئ إسرائيلية
في عمر الـ19.. نجل توتي يصدم الجميع بقرار اعتزاله
لتعاطيه "الشابو".. زوج ينهي حياة زوجته بطعنات غادرة في المحلة
الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد للاستفادة من التسهيلات والعفو عن الفترات السابقة
مقتل ستة أشخاص في إطلاق نار جماعي بتايلاند
بعد تصريحات وزيرة البيئة..ضوابط جديدة لترخيص تداول المخلفات الخطرة
شروط الحصول على معاش إضافي طبقا لقانون التأمينات
محاكمة عاجلة للمتهمين بالتعدي على ضابط أثناء تأدية عمله في التجمع
الأزهر يحذر: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات خطر شرعي ومفتاح لكل المفاسد
محطة قطار رمسيس تستقبل مئات السودانيين تمهيدًا لعودتهم إلى بلادهم.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم فريد .. iPhone 17 Pro Max يشعل الحماس قبل إطلاقه

هواتف iPhone 17 Pro
هواتف iPhone 17 Pro
لمياء الياسين

ربما تستعد شركة آبل لأكبر تحديث لكاميرا هواتفها حتى الآن مع سلسلة هواتف iPhone 17 Pro القادمة . ووفقًا لتسريب نشره موقع MacRumors من مصدر مجهول، ستتميز هواتف Pro القادمة بالعديد من إمكانيات الكاميرا الجديدة.4

هاتف iPhone 17 Pro 

ويعد من أبرز التحديثات المُتوقعة لهاتف iPhone 17 Pro وجود عدسة مُعاد تصميمها تدعم تقريب بصري يصل إلى 8x. تُمثل هذه قفزة ملحوظة مقارنةً بتقريب 5x الحالي في iPhone 16 Pro Max، وستمنح المستخدمين مرونة أكبر عند تصوير الأجسام من مسافة بعيدة.

ووفقا للتسريبات من المتوقع  إن توفر العدسة الجديدة قدرات تكبير مستمرة عبر أطوال بؤرية مختلفة، وهو ما يجعلها أقرب إلى تنوع الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة.

ووفقا للتسريبات ستُطلق أبل تطبيقًا مُخصصًا للكاميرا الاحترافية. سيُوفر التطبيق أدوات مُتقدمة للصور والفيديو، ومن المُتوقع أن يُنافس تطبيقات الجهات الخارجية مثل Halide وFilmic Pro. لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التطبيق سيكون حصريًا لسلسلة هواتف iPhone 17 Pro أم سيتوفر أيضًا للأجهزة القديمة.

ويعد الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن شركة أبل قد تضيف زرًا ثانيًا للتحكم في الكاميرا، هذه المرة على الحافة العلوية للهاتف وذلك على الرغم أنه يُشاع أنها تتجه نحو تصميم هاتف بدون أزرار  كما أن زر الكاميرا الحالي لم يحظَ بتقييمات إيجابية تُذكر.

 كاميرا سلسلة iPhone 16

في حين يدور الحديث عن تطبيق جديد تمامًا، يشير المصدر أيضًا إلى أن Apple قد تقدم بدلاً من ذلك تحديثًا مهمًا لتطبيق Final Cut Camera الحالي.

وبعيدًا عن تحسينات الكاميرا، يزعم التسريب أن هاتف iPhone 17 Pro سيأتي بلمسة نهائية جديدة تشبه النحاس وقد يتميز بشعار Apple في وسط الظهر.
من المتوقع أن تُعلن شركة آبل عن سلسلة هواتف iPhone 17 في سبتمبر. وإذا ثبتت صحة نصف هذه الشائعات المتعلقة بالكاميرا، فستُمثل طرازات Pro تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بسابقاتها.

شركة آبل هواتف iPhone 17 Pro هواتف pro iPhone 16 Pro Max هاتف iPhone 17 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025|

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

حالة الطقس

انكسار الموجة الحارة في هذا الموعد .. وتحذير من ظواهر مناخية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والأسنان 92.6% والهندسة 89.3%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

رضا عبد العال

رضا عبد العال: قرعة الدوري ظالمة وهدفها منح اللقب للأهلي

الاهلي

اصبروا شوية.. عرض بيراميدز سبب رفض لاعب الأهلي تجديد العقد

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة وفاة متهم داخل حجز مركز شرطة بلقاس

ترشيحاتنا

أنغام

ازالة ورم بالبنكرياس وعملية جراحية ثانية .. تفاصيل حالة أنغام الصحية

غادة عادل

بدء تصوير "وتر حساس 2" لـ غادة عادل .. اليوم

انجي المقدم

بفستان لامع.. ظهور لافت لـ إنجي المقدم

بالصور

رجيم الزبادى.. وفوائده لإنقاص الوزن

رجيم الزبادى
رجيم الزبادى
رجيم الزبادى

وصول جثمان زياد الرحباني كنيسة رقاد في لينان| صور

جثمان زياد الرحباني
جثمان زياد الرحباني
جثمان زياد الرحباني

انخفاض أسعار سيارات مرسيدس الكهربائية عالميًا

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

شركة سيارات ألمانية كبرى تسجل خسائر فادحة بسبب ترامب

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر

ايمان عبد اللطيف

رموها في البحر.. صياد فلسـطيني يعلن وصول زجاجات طعام من المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد