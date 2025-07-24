قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يفاوض نجم السد القطري بعد تعثر صفقة تيدي أوكوي
غيابات في معسكر الزمالك.. فتوح موقوف والجفالي خارج الحسابات مؤقتًا
صدى البلد يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحمود الخطيب
الأوقاف تواجه الشائعات بخطة شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي
انفجار بإدلب يودي بحياة 5 أشخاص ويصيب العشرات قرب مخيم نازحين
الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة البنرزتي التونسي
خطوة بخطوة.. تعرف على شروط الانضمام للكليات العسكرية
وفاة طالب أزهري بسوهاج بعد أداء صلاة الفجر وختم ورده القرآني
تصعيد إسرائيلي يستهدف الأحياء السكنية في غزة وخان يونس|تفاصيل
الزمالك يواجه وادي دجلة وديًا غدًا.. وغيابات مؤثرة تضرب الفريق
رسالة من السيسي إلى جويتا: دعم مصري متجدد لاستقرار مالي وشراكة إفريقية راسخة
فتح: دعوة الكنيست لضم الضفة تصعيد خطير واختبار للمنظومة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم مذهل ومزايا احترافية .. فيفو تستعد لإطلاق هاتف Y400 5G

هاتف Y400 5G
هاتف Y400 5G

من المرجح أن تُعلن شركة فيفو عن هاتفها الذكي Vivo T4R بنهاية هذا الشهر . ويُقال أيضًا إن الشركة تعمل على هاتف Y400 5G. ومن المتوقع إطلاقه مطلع أغسطس، وقد ظهرت عدة تفاصيل عن الهاتف قبل إطلاقه.

 مواصفات هاتف Vivo Y400 5G 

وفقًا لتقرير صادر عن موقع 91mobiles ، سيصل هاتف Vivo Y400 5G بهيكل مقاوم للماء IP68/69. كما يُشير التقرير إلى أن الجهاز سيحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقدرة 90 واط. بالمقارنة، يأتي هاتف Y400 Pro الحالي والأغلى ثمنًا ببطارية بسعة 5500 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقدرة 90 واط، وهيكل مقاوم للماء IP66. وقد زعم الموقع نفسه سابقًا أن الجهاز سيتوفر بلونين: الأخضر الزيتوني والأبيض البراق .

ميزات Vivo Y400 5G 
وفقًا لتقرير صادر عن Xpertpick، ظهر هاتف Vivo Y400 5G، الذي يحمل رقم الطراز V2506، في العديد من التسريبات  مزود بشاشة منحنية تدعم دقة FHD+، ومعالج Snapdragon 4 من الجيل الثاني ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ونظام Android 15.

لا تتوفر حاليًا أي معلومات حول مواصفات كاميرا هاتف Y400 5G. وفي سياق متصل، تعمل Vivo أيضًا على هاتف Vivo V60. ومن المتوقع إطلاقه في الهند في 12 أغسطس ، وسيضم معالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 90 واط. ويُقال إن هذا الجهاز هو نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Vivo S30، الذي طُرح لأول مرة في الصين في مايو الماضي.

شركة فيفو هاتف Y400 5G هاتف Vivo Y400 5G كاميرا هاتف كاميرا هاتف Y400 5G هاتف Vivo S30

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تنسيق الجامعات 2025

1500 طالب.. بشرى سارة بشأن تنسيق الجامعات 2025 لـ المتفوقين

ترشيحاتنا

الإرشاد الزراعي

المركزية للإرشاد الزراعي تواصل جهود تقديم الدعم الفني للمزارعين.. تفاصيل

تحليل بقايا المبيدات

متبقيات المبيدات يستقبل العينات ويصدر النتائج لأكثر من 800 عينة خلال إجازة ثورة يوليو

توطين صناعة الحرير

وقاية النباتات ينظم برنامجا تدريبيا لدعم توطين صناعة الحرير بخبرة بحثية ورؤية وطنية متكاملة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة في الصباح؟

القهوة
القهوة
القهوة

ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

كنز صحي .. 5 أسباب تجعلك تأكل الكزبرة كل يوم

الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء

بدون فرن .. طريقة عمل كيكة الآيس كريم في 10 دقائق

كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم

فيديو

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

طلاق احمد فهمى وزوجته

نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد