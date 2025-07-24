بتصميم مذهل ومزايا احترافية .. فيفو تستعد لإطلاق هاتف Y400 5G

من المرجح أن تُعلن شركة فيفو عن هاتفها الذكي Vivo T4R بنهاية هذا الشهر . ويُقال أيضًا إن الشركة تعمل على هاتف Y400 5G. ومن المتوقع إطلاقه مطلع أغسطس، وقد ظهرت عدة تفاصيل عن الهاتف قبل إطلاقه.

مواصفات هاتف Vivo Y400 5G

وفقًا لتقرير صادر عن موقع 91mobiles ، سيصل هاتف Vivo Y400 5G بهيكل مقاوم للماء IP68/69. كما يُشير التقرير إلى أن الجهاز سيحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقدرة 90 واط. بالمقارنة، يأتي هاتف Y400 Pro الحالي والأغلى ثمنًا ببطارية بسعة 5500 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقدرة 90 واط، وهيكل مقاوم للماء IP66. وقد زعم الموقع نفسه سابقًا أن الجهاز سيتوفر بلونين: الأخضر الزيتوني والأبيض البراق .



ميزات Vivo Y400 5G

وفقًا لتقرير صادر عن Xpertpick، ظهر هاتف Vivo Y400 5G، الذي يحمل رقم الطراز V2506، في العديد من التسريبات مزود بشاشة منحنية تدعم دقة FHD+، ومعالج Snapdragon 4 من الجيل الثاني ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ونظام Android 15.

لا تتوفر حاليًا أي معلومات حول مواصفات كاميرا هاتف Y400 5G. وفي سياق متصل، تعمل Vivo أيضًا على هاتف Vivo V60. ومن المتوقع إطلاقه في الهند في 12 أغسطس ، وسيضم معالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 90 واط. ويُقال إن هذا الجهاز هو نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Vivo S30، الذي طُرح لأول مرة في الصين في مايو الماضي.