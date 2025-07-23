بكاميرا 50 ميجابكسل.. فيفو تستعد لإطلاق هاتفها V60 الجديد

بدأت الشائعات تُسرّب تدريجيًا تفاصيل هاتف Vivo V60 الذكي المُرتقب. ووفقًا لتقرير جديد صادر عن SmartPrix، من المُقرر الإعلان الرسمي عن هاتف V60 في 12 أغسطس.

ووفقا للتسريبات السابقة يعد الهاتف نسخة مُعاد تسميتها أو مُعدّلة من هاتف Vivo S30 المُتاح في الصين.

مواصفات هاتف Vivo V60



وفقًا للتقرير، سيُزوَّد هاتف Vivo V60 بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. أما الكاميرا الخلفية، فتضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

من حيث الشاشة، سيحتوي هاتف V60 على شاشة AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع HBM يبلغ 1300 شمعة. وسيعمل بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع، وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة مع دعم شحن سريع بقدرة 90 واط .

ومن المتوقع إن يحتوي هاتف V60 على وحدة تخزين UFS 2.2 وسيعمل على نظام التشغيل Android 16 المستند إلى FunTouch OS 16.

سيأتي الهاتف مع ميزات أخرى، مثل ماسح بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، ومكبرات صوت مزدوجة، وهيكل مقاوم للماء بتصنيف IP68/69.

سعر هاتف Vivo V60

يتوقع التقرير أن يتراوح سعر هاتف Vivo V60 بين 37,000 و40,000 روبية . ومن المرجح أن يتوفر بألوان الرمادي والأزرق والذهبي .

يعد هاتف Vivo V60 ليس الهاتف الوحيد من Vivo الذي سيُطرح قريبًا و من المتوقع أن تكشف الشركة عن هاتفي Vivo T4R وVivo Y400 5G خلال الأيام القليلة المقبلة قبل إطلاق V60.

ووفقا للتسريبات قد تجلب شركة Vivo تحسينات شاملة إلى نظام التشغيل FunTouch OS 16. وهناك احتمال أن تقوم بدمج بعض عناصر OriginOS، التي تقدمها على هواتفها الذكية في الصين.