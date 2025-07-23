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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا 50 ميجابكسل.. فيفو تستعد لإطلاق هاتفها V60 الجديد

هاتف Vivo V60
هاتف Vivo V60
لمياء الياسين

بدأت الشائعات تُسرّب تدريجيًا تفاصيل هاتف Vivo V60 الذكي المُرتقب. ووفقًا لتقرير جديد صادر عن SmartPrix، من المُقرر الإعلان الرسمي عن هاتف V60 في 12 أغسطس. 

ووفقا للتسريبات السابقة يعد الهاتف نسخة مُعاد تسميتها أو مُعدّلة من هاتف Vivo S30 المُتاح في الصين.

مواصفات هاتف Vivo V60 


وفقًا للتقرير، سيُزوَّد هاتف Vivo V60 بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. أما الكاميرا الخلفية، فتضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.
من حيث الشاشة، سيحتوي هاتف V60 على شاشة AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع HBM يبلغ 1300 شمعة. وسيعمل بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع، وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة مع دعم شحن سريع بقدرة 90 واط .
ومن المتوقع إن يحتوي هاتف V60 على وحدة تخزين UFS 2.2 وسيعمل على نظام التشغيل Android 16 المستند إلى FunTouch OS 16. 

سيأتي الهاتف مع ميزات أخرى، مثل ماسح بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، ومكبرات صوت مزدوجة، وهيكل مقاوم للماء بتصنيف IP68/69.

سعر هاتف  Vivo V60 

يتوقع التقرير أن يتراوح سعر هاتف Vivo V60 بين 37,000 و40,000 روبية . ومن المرجح أن يتوفر بألوان الرمادي والأزرق والذهبي .

يعد هاتف Vivo V60 ليس الهاتف الوحيد من Vivo الذي سيُطرح قريبًا و من المتوقع أن تكشف الشركة عن هاتفي Vivo T4R وVivo Y400 5G خلال الأيام القليلة المقبلة قبل إطلاق V60.
ووفقا للتسريبات قد تجلب شركة Vivo  تحسينات شاملة إلى نظام التشغيل FunTouch OS 16. وهناك احتمال أن تقوم بدمج بعض عناصر OriginOS، التي تقدمها على هواتفها الذكية في الصين.

هاتف V60 هاتف Vivo S30 كاميرا أمامية شحن سريع وحدة تخزين Android 16

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