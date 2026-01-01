قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

10 معلومات رسمية عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027

التقديم في المدارس المصرية اليابانية
التقديم في المدارس المصرية اليابانية
ياسمين بدوي

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، 10 معلومات رسمية عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027 ، تمثلت فيما يلي :

 

  •  التقديم الكتروني فقط على موقع وزارة التربية والتعليم
  •  سن التقديم في المدارس المصرية اليابانية بمرحلة رياض الاطفال من ٤ سنوات الى ٥ سنوات إلا يوم ويتم احتسابه في اكتوبر ٢٠٢٦.
  •  متاح التقديم في المدارس المصرية اليابانية حتى الصف الثالث الابتدائي بالفروع المتاح بها أماكن فقط.
  •  لا يوجد تحويل بين الفروع.
  •  لا يوجد تحويل من مدارس أخرى بدون الإلتزام بخطوات التقديم والشروط والأوراق المطلوبة
  •   الأولوية في القبول للأكبر سناً.
  •  في محل السكن يوجد خانتين (خانة العنوان الحالي للإقامة و العنوان المثبت في البطاقة).
  •  بعض فروع المدارس لن تظهر في التقديم ، نظرا لعدم توافر أماكن في المرحلة التي تم ادخالها من جانب ولي الامر.
  •  بوابة التقديم تختار المرحلة تلقائيا طبقاً للرقم القومي للطفل الذي تم ادخاله من ولي الامر.
  •  لا توجد أي استثناءات في اي شرط مما سبق.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية التعليم أنه سيتم فتح باب التقديم للطلاب في جميع المدارس المصرية اليابانية بمختلف محافظات الجمهورية، للعام الدراسي 2026 / 2027، وذلك بداية من اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 ولمدة شهر.

رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على 
https://ejs4students.moe.gov.eg/ 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل عن افتتاح 10 مدارس مصرية يابانية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027، لتُضاف إلى 69 مدرسة قائمة على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 79 مدرسة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن المدارس المصرية اليابانية الجديدة موجودة في محافظات القاهرة بالشروق، والإسماعيلية، والإسكندرية بإدارة المنتزه 2، والدقهلية بدكرنس، وكفر الشيخ بالحامول، والمنوفية بشبين الكوم 2، بالإضافة إلى محافظة البحيرة بالدلنجات، ومحافظة الجيزة بفيصل، إلى جانب محافظة مطروح بمدينة العلمين الجديدة، ومحافظة البحر الأحمر برأس غارب

