وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
تعرف على أمنية ترامب في عام 2026
أول يوم في 2026.. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
مصر ستحصل على بطولة الأمم الأفريقية 2026.. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة
في ليلة رأس السنة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة|شاهد
10 معلومات رسمية عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
الضفة الغربية .. انفجار قوي بمحيط المستشفى الوطني وسط نابلس
صوتها جميل.. مذيعة صدى البلد تبهر الجمهور بأغنية تامر عاشور «هيجيلي موجوع» | شاهد
شرطة الاحتلال: انفجار الناصرة بسبب تسرب غاز ولا شبهات جنائية
صوتها جميل.. مذيعة صدى البلد تبهر الجمهور بأغنية تامر عاشور «هيجيلي موجوع» | شاهد

الإعلامية عبيدة أمير
الإعلامية عبيدة أمير
البهى عمرو

أبهرت مذيعة صدى البلد الإعلامية عبيدة أمير، الجميع بغناء أغنية "هيجيلي موجوع" للمطرب تامر عاشور.

وقام الجميع في الاستديو بالتصفيق لها على جمال صوتها وتميزها في الغناء، بعد أن طالبوا منها على الهواء.

وخلال الحلقة أعربت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود عن تفاؤلها الكبير بالعام الجديد، مؤكدة أن مصر تعيش حالة من الفرح والبهجة مع استقبال عام جديد، قائلة: «نقول فرحة مصر بدل أهلاً بالعيد»، ومشيرة إلى أن كل عام يحمل في طياته تفاصيل مميزة وجميلة.

تشارك لحظات الفرح
وقالت "أبو السعود" خلال مداخلة هاتفية في احتفالية رأس السنة بقناة "صدى البلد" إن من أجمل أحداث عام 2025 بالنسبة لها كان افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفة الحدث بأنه من أهم وأجمل اللحظات التي أسعدتها كثيرًا، إلى جانب سعادتها بالأعمال التي قدمتها عبر الإذاعة بالتعاون مع الكاتبة أماني درغام.

تهنئ المصريين
واختتمت حديثها بتوجيه التهنئة إلى جميع المصريين بمناسبة العام الجديد، معربة عن أملها في أن يحمل المزيد من النجاحات واللحظات السعيدة للجميع، ومؤكدة اعتزازها الدائم بالتواصل مع جمهورها ومشاركتهم الأوقات الاحتفالية والمناسبات السعيدة.

تامر عاشور هيجيلي موجوع مذيعة صدى البلد صدى البلد صفاء أبو السعود

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

صلاح

مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية .. احرص عليه الآن واغتنم الفرصة

محمد صلاح

محمد صلاح سيرحل عن ليفربول.. خبيرة أبراج تعلن الموعد

أرشيفية

إلهام شاهين: بحب أقضي رأس السنة مع عائلتي في البيت

المساعدات الإنسانية

مصر تواصل كسر الحصار الإنساني وتدعم الأشقاء في غزة بالقافلة رقم 107

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

تويوتا تودع المفتاح التقليدي وتدخل العصر الرقمي مع مفاتيح أبل الذكية

تويوتا تودع المفتاح التقليدي
تويوتا تودع المفتاح التقليدي
تويوتا تودع المفتاح التقليدي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

